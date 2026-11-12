Xuutiyiinta oo weeraray xero ciidan oo ku taalla magaalada Cadan ee dalka Yemen
Ilo wareedyo dhanka ammaanka ah oo ka tirsan dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ayaa sheegay in fallaagada Xuutiyiintu ay Arbacadii weerarro ka geysteen magaalada Cadan, halkaas oo ay dowladdu ka hawlgasho.
Sida ay ilo wareedyadu sheegeen, weerarrada ayaa lagu bartilmaameedsaday xeryo ay leeyihiin ciidamada dowladda.
Horaantii, dadweyne aad u badan ayaa isugu soo baxay caasimadda Sanca ee ay Xuutiyiintu maamulaan, si ay uga qaybgalaan aaska tobannaan qof oo toddobaadkii hore lagu dilay weerarro lagu tilmaamay “weerarro Sacuudigu geystay”.
Dagaalka Yemen ayaa socday tan iyo sannadkii 2014-kii. Sannadkaas ayay Xuutiyiintu la wareegeen magaalada Sanca. Sannad kaddib, isbahaysi uu Sacuudigu hoggaaminayo ayaa dagaalka ku biiray si uu u taageero dowladda Yemen.
Xabbad-joojin jilicsan oo la gaaray sannadkii 2022-kii ayaa burburtay bishii Luulyo. Tan iyo xilligaas, waxaa sii socday colaadda u dhexeysa Sacuudiga iyo Xuutiyiinta.
Muddadaas, Xuutiyiintu waxay weerarro ku qaadeen garoomada diyaaradaha Sacuudiga, xarumaha la xiriira tamarta iyo saldhigyada ciidamada.