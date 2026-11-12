Xuutiyiinta oo weeraray xero ciidan oo ku taalla magaalada Cadan ee dalka Yemen

News DeskNovember 12, 2026
1 minute read

Ilo wareedyo dhanka ammaanka ah oo ka tirsan dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ayaa sheegay in fallaagada Xuutiyiintu ay Arbacadii weerarro ka geysteen magaalada Cadan, halkaas oo ay dowladdu ka hawlgasho.

Sida ay ilo wareedyadu sheegeen, weerarrada ayaa lagu bartilmaameedsaday xeryo ay leeyihiin ciidamada dowladda.

Horaantii, dadweyne aad u badan ayaa isugu soo baxay caasimadda Sanca ee ay Xuutiyiintu maamulaan, si ay uga qaybgalaan aaska tobannaan qof oo toddobaadkii hore lagu dilay weerarro lagu tilmaamay “weerarro Sacuudigu geystay”.

Dagaalka Yemen ayaa socday tan iyo sannadkii 2014-kii. Sannadkaas ayay Xuutiyiintu la wareegeen magaalada Sanca. Sannad kaddib, isbahaysi uu Sacuudigu hoggaaminayo ayaa dagaalka ku biiray si uu u taageero dowladda Yemen.

Xabbad-joojin jilicsan oo la gaaray sannadkii 2022-kii ayaa burburtay bishii Luulyo. Tan iyo xilligaas, waxaa sii socday colaadda u dhexeysa Sacuudiga iyo Xuutiyiinta.

Muddadaas, Xuutiyiintu waxay weerarro ku qaadeen garoomada diyaaradaha Sacuudiga, xarumaha la xiriira tamarta iyo saldhigyada ciidamada.

News DeskNovember 12, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Anaga iyo Madaxweyne Cirro Xidhiidhkayagu Ma Wanaagsana” – Madaxweyne Geelle.

November 12, 2026

Trump oo sheegay inuu amray ku xigeenkiisa in uu diiradda saaro “musuqmaasuqa baahsan” ee ka jira gobollada ay Dimuqraadigu maamulaan

November 12, 2026

Somaliland: Caruurta u dhimatay xanuunka Oof-wareenka iyo xuska maalinta caalamiga ah ee Oof-wareenka

November 12, 2026

“Darasadahani waxa ay saldhig u yihiin dhaqaalaha dalka”Wasiirka Maaliyada

November 12, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker