Trump oo war wanaagsan ka sheegay arrinta Iiraan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wada-hadallada Washington iyo Tehran ay weli socdaan, isla markaana arrimaha la xiriira Iiraan ay horumar ka sameynayaan.
Trump oo la hadlayay wariyeyaasha xilli uu ka baxayay Aqalka Cad ayaa yiri: “Xaaladda si buuxda ayaan gacanta ugu haynaa, balse waxaan wada-hadal kula jirnaa Iiraan, waxaana eegaynaa halka ay wax ku dambayn doonaan.”
Trump ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku uusan wax askari ah ku waayin lixdii ama toddobadii bilood ee la soo dhaafay.
Hadallada madaxweyne Trump ayaa imaanaya xilli warbaahinta Iiraan ay sheegtay in subaxnimadii Sabtida weerarro lala beegsaday goobo ku yaalla koonfurta dalkaas, oo ay ku jirto Jasiiradda Qeshm.
Hase yeeshee, weli ma jiro war rasmi ah oo xaqiijinaya khasaaraha ama burburka ka dhashay weerarradaas.