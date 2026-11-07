Trump oo war wanaagsan ka sheegay arrinta Iiraan

News DeskNovember 7, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wada-hadallada Washington iyo Tehran ay weli socdaan, isla markaana arrimaha la xiriira Iiraan ay horumar ka sameynayaan.

Trump oo la hadlayay wariyeyaasha xilli uu ka baxayay Aqalka Cad ayaa yiri: “Xaaladda si buuxda ayaan gacanta ugu haynaa, balse waxaan wada-hadal kula jirnaa Iiraan, waxaana eegaynaa halka ay wax ku dambayn doonaan.”

Trump ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku uusan wax askari ah ku waayin lixdii ama toddobadii bilood ee la soo dhaafay.

Hadallada madaxweyne Trump ayaa imaanaya xilli warbaahinta Iiraan ay sheegtay in subaxnimadii Sabtida weerarro lala beegsaday goobo ku yaalla koonfurta dalkaas, oo ay ku jirto Jasiiradda Qeshm.

Hase yeeshee, weli ma jiro war rasmi ah oo xaqiijinaya khasaaraha ama burburka ka dhashay weerarradaas.

News DeskNovember 7, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xukuumadda oo sharci darro ku tilmaantay Mooshinkii Golaha Deegaanka Berbera

November 7, 2026

Ilaalada Kacaanka Iiraan oo war cusub shaaciyey

November 7, 2026

Markab miino kula qaraxday Marinka Hormuz

November 7, 2026

Madaxweyne Trump oo qaaday tallaabo sii kala fogeyn karta isaga iyo Xisbiga dimuquraadiga ah

November 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker