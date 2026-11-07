Markab miino kula qaraxday Marinka Hormuz
Wakaaladda wararka Fars, oo soo xiganaysa ciidamada badda Iiraan, ayaa sheegtay in markab shidaal siday ay miino badda kula qarxay marinka Hormuz.
Sida ay wakaaladdu sheegtay, ciidamada badda Iiraan ayaa sheegay in markab ku sugnaa bariga marinka Hormuz, kaas oo marayay goob mamnuuc ah oo aan ammaan ahayn, isla markaana aanu dhegaysan digniino joogto ah kana damiyay qalabkiisa hagista, uu dab qabsaday kaddib markii miinadu ku qaraxday.
Warbixintu waxay sheegtay in shilkaasi uu dhacay saacadihii hore ee maanta, isla markaana markabku uu tan iyo xilligaas taagnaa halkaa.
Ilaa hadda wax war ah lagama soo saarin magaca markabka ama khasaaraha ka dhashay shilka.