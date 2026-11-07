Markab miino kula qaraxday Marinka Hormuz

News DeskNovember 7, 2026
Less than a minute

Wakaaladda wararka Fars, oo soo xiganaysa ciidamada badda Iiraan, ayaa sheegtay in markab shidaal siday ay miino badda kula qarxay marinka Hormuz.

Sida ay wakaaladdu sheegtay, ciidamada badda Iiraan ayaa sheegay in markab ku sugnaa bariga marinka Hormuz, kaas oo marayay goob mamnuuc ah oo aan ammaan ahayn, isla markaana aanu dhegaysan digniino joogto ah kana damiyay qalabkiisa hagista, uu dab qabsaday kaddib markii miinadu ku qaraxday.

Warbixintu waxay sheegtay in shilkaasi uu dhacay saacadihii hore ee maanta, isla markaana markabku uu tan iyo xilligaas taagnaa halkaa.

Ilaa hadda wax war ah lagama soo saarin magaca markabka ama khasaaraha ka dhashay shilka.

News DeskNovember 7, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xukuumadda oo sharci darro ku tilmaantay Mooshinkii Golaha Deegaanka Berbera

November 7, 2026

Trump oo war wanaagsan ka sheegay arrinta Iiraan

November 7, 2026

Ilaalada Kacaanka Iiraan oo war cusub shaaciyey

November 7, 2026

Madaxweyne Trump oo qaaday tallaabo sii kala fogeyn karta isaga iyo Xisbiga dimuquraadiga ah

November 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker