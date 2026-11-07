Madaxweyne Trump oo qaaday tallaabo sii kala fogeyn karta isaga iyo Xisbiga dimuquraadiga ah
Kadib guuldarradii weynayd ee xisbiga Jamhuuriga ka soo gaartay doorashadii dhexe ee Talaadadii, Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo Dimuqraaddiyiinta ku xoogaystay Aqallada Wakiillada iyo kan sare.
Hase yeeshee, Jimcihii ayuu Stephen Miller, oo muddo dheer ahaa la-taliyihiisa siyaasadeed, u magacaabay madaxa shaqaalaha Aqalka Cad, isaga oo beddelaya Susie Wiles.
Miller ayaa caan ku ah inuu hormuud ka ahaa siyaasadaha adag ee maamulka Trump ee ka dhanka ah socdaalka sharci-darrada ah, sidoo kalena lagu soo warramay inuu door weyn ku lahaa hawlgallada milatari ee Mareykanka ee Venezuela iyo kuwii dhanka ahaa kooxaha looga shakisan yahay ka ganacsiga daroogada.
Magacaabistiisa ayaa loo arki karaa calaamad muujinaysa in Trump uu isu diyaarinayo loollan siyaasadeed, halkii ay ka ahaan lahayd tallaabo uu ku muujinayo inuu doonayo wada-shaqayn uu la yeesho Dimuqraaddiyiinta.
Miller ayaa sheegay inuu sharaf weyn u arko in Trump u doortay xilkaas. Trump-na wuxuu sheegay in Miller uu la joogay tan iyo bilowgii ololihiisa siyaasadeed, isla markaana uu si fiican u fahamsan yahay himilooyinkiisa.