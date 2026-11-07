Ilaalada Kacaanka Iiraan oo war cusub shaaciyey

News DeskNovember 7, 2026
Less than a minute

Afhayeen u hadlay Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan (IRGC) ayaa sheegay in Iiraan ay ka faa’iidaysatay baaxadda dhulkeeda si ay u dhisto shabakad ballaaran oo saldhigyo iyo xarumo gantaallo oo dhulka hoostiisa ah, kuwaas oo lagu sameeyay khibrad gudaha ah.

Sida uu baaahiyey telefishinka Press TV, afhayeenka Ilaalada Kacaanka, Sarreeye Guuto Mohebbi, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Ciidanka Cirka iyo Hawada Sare ee IRGC ay “soo rideen 260 diyaaradood oo cadowga ah” intii uu socday dagaalka.

Waxa uu sidoo kale sheegay in Iiraan ay sii waday soo saarista gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, inkasta oo duqeymo cadowgu ay jireen, isla markaana ay ku guuleysatay in xarumaheeda wax-soo-saarka ay ka rarto dhulka dushiisa una wareejiso dhulka hoostiisa

News DeskNovember 7, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xukuumadda oo sharci darro ku tilmaantay Mooshinkii Golaha Deegaanka Berbera

November 7, 2026

Trump oo war wanaagsan ka sheegay arrinta Iiraan

November 7, 2026

Markab miino kula qaraxday Marinka Hormuz

November 7, 2026

Madaxweyne Trump oo qaaday tallaabo sii kala fogeyn karta isaga iyo Xisbiga dimuquraadiga ah

November 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker