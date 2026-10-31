Dowladda Yemen oo Xuutiyiinta ku eedeysay inay kaalmo ka heleen Iiraan si ay u helaan hub iyo tiknoolajiyad milatari oo casri ah
Dowladda Yemen ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ugu baaqday inuu cambaareeyo weerarrada soo noqnoqday ee kooxda Xuutiyiinta ee Ansarullah ay ku qaadday Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Cadan, isla markaana uu qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah iyo xarumaha rayidka. Dowladda ayaa sidoo kale ku baaqday in la xaqiijiyo dhaqan-gelinta cunaqabateynta hubka.
Dalabkan waxaa soo jeediyay safiirka Yemen u fadhiya Qaramada Midoobay, Cabdullaahi Al-Saadi, isaga oo warqad u diray madaxweynaha Golaha Ammaanka.
Sida uu sheegay Al-Saadi, dagaalyahannada Xuutiyiinta ayaa 28-kii Oktoobar gantaallo riddada dheer ku bartilmaameedsaday Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Cadan. Waxa uu sheegay in tani ay ahayd markii lixaad ee garoonka la weeraro bishan.
Weerarrada ayaa halis geliyay nolosha rakaabka iyo shaqaalaha garoonka, sidoo kalena sababay in dhowr duulimaad loo weeciyo garoomo kale.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay in bartilmaameedsiga garoon diyaaradeed oo rayid ah uu yahay “dambi dagaal iyo khatar toos ah oo ku wajahan nolosha rakaabka, shaqaalaha diyaaradaha iyo shaqaalaha garoonka.”
Dowladdu waxay sheegtay in beesha caalamku ay tahay inay ka gudubto oo keliya muujinta walaaca iyo cambaareynta, una gudubto tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xaqiijinayo amniga garoomada diyaaradaha rayidka ah, isla markaana lagula xisaabtamayo dadka mas’uulka ka ah weerarrada.
Waxay arrintan ku sababaysay weerarrada soo noqnoqday ee lagu beegsanayo xarumaha rayidka.