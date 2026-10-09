Duuliye diyaaradeed oo ku geeriyooday weerar Xuutiyiintu ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee Riyaad

News DeskOctober 9, 2026
Less than a minute

Shirkadda diyaaradaha ee Sacuudiga, Saudia, ayaa xaqiijisay geerida mid ka mid ah duuliyayaasheeda, kadib dhacdo Khamiistii ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee King Khalid ee magaalada Riyad.

Shirkaddu waxay duuliyaha ku sheegtay Xamuud Cali Al-Kulthami.

Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa horay u sheegtay, iyada oo soo xiganaysa ilo xog-ogaal ah, in diyaarad rakaab oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Sacuudiga, isla markaana taalla terminal ka mid ah garoonka Riyad, uu dab si weyn u waxyeelleeyay.

Dhanka kale, Hay’adda Duulista Rayidka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in saddex qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerarro Khamiistii lagu qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee King Khalid ee Riyad, halka hal diyaarad ay waxyeello soo gaartay.

News DeskOctober 9, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Saddex muwaadin oo u dhashay Sacuudiga ayaa lagu dilay weerarro ay Xuutiyiintu ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee Riyadh

October 9, 2026

Itoobiya oo ku eedaysay Eritrea inay ku xadgudbtay madaxbannaanideeda

October 9, 2026

Xubno ka mid ah golaha W. oo uu weheliyo maamulka degmada Burco ayaa xadhigga ka jaray dhisme cusub

October 9, 2026

Maxaad ka Ogtahay kitaabka Nawaaqidul Islaam? Sh Barbaraawi.

October 9, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker