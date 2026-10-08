Xuutiyiinta oo sheegay in ay soo rideen diyaarad howgal ku jirtay oo Sacuudigu leeyahay
Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn oo nooca Bayraktar Akinci ah oo lagu sameeyo Turkiga, taas oo ay sheegeen inuu leeyahay Sacuudigu.
Xuutiyiintu waxay sheegeen in diyaaradda ay hawlgallo ay ku tilmaameen “ kuwa colaadeed” ka waday gobolka Tacis.
Afhayeenka militariga Xuutiyiinta, Yahya Saree, ayaa sheegay in diyaaradda lagu soo riday “hub ku habboon”.
Wuxuu sidoo kale sheegay in kooxda ay gantaallo ballistic ah ku bartilmaameedsatay goobo ay ku sugnaayeen ciidamo iyo maleeshiyaad Sacuudigu taageero oo ku dhow marinka Bab al-Mandab.
Yahya Saree ayaa sidoo kale hore u sheegay in Xuutiyiintu ay gantaal ku weerareen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee King Khalid ee Riyad.
Tani waa markii saddexaad toddobaadkan ee ay kooxdu sheegato inay weerartay garoonka.
Sacuudiga ayaa sheegay in hal qof oo u dhashay Sudan uu ku dhintay weerarka, halka siddeed qof oo kale ay ku dhaawacmeen.