Mareykanka: Taageerada Shiinaha ee Iiraan ma aqbali karno
Safiirka Mareykanka u fadhiya Shiinaha, David Perdue, ayaa CNBC u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si cad ugu sheegay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, intii ay kulan ku lahaayeen Aqalka Cad, in taageerada Shiinaha ee Iiraan aysan Mareykanka u cuntamin oo aan la aqbali karin.
Mr Trump ayaa xalay Aqalka Cad ku qaabilay Xi Jinping xaflad casho sharaf ah oo heer sare ah.
Trump ayaa Xi Jinping iyo xaaskiisa ku tilmaamay dad wanaagsan oo ixtiraam badan, isagoo sheegay in labada dal ay leeyihiin “nidaamyo kala duwan”, balse xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha uu hadda ka wanaagsan yahay sidii hore.
Dhankiisa, Xi Jinping ayaa sheegay in horumarka nabadeed ee Shiinaha uusan micnaheedu ahayn hoos u dhaca Mareykanka.
Si kastaba, falanqeeyayaasha ayaa shaki ka muujiyay in kulanka labada hoggaamiye uu wax weyn ka beddeli doono arrimaha xasaasiga ah sida sirdoonka macmalka ah (AI), Ruushka iyo Iiraan.