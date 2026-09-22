Tirada dadka lagu dilay Yemen oo la baahiyay

News DeskSeptember 22, 2026
Less than a minute

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 674 qof lagu dilay, halka 2,998 kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo markii dagaalladu dib uga qarxeen qaybo ka mid ah Yemen bishii hore.

WHO waxay sheegtay in 164 qof la dilay, 516 kalena la dhaawacay intii u dhexeysay 13-kii iyo 18-kii Sebtembar.

Dhanka kale, Hay’adda Socdaalka Adduunka ee IOM ayaa sheegtay in in ka badan 129,000 oo qof ay ku barakaceen rabshadaha ka socda toddobo gobol oo Yemen ka tirsan.

News DeskSeptember 22, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : 5 Su’aalood oo Muhiim ah oo Laga Ogaaday Safarkii Cirro ee Washington

September 22, 2026

Mataano Soomaali ah oo Sweden laga masaafurinayo, iyadoo hooyadood iyo walaalahood ay dalka ku nool yihiin

September 22, 2026

Reuters: Sacuudiga oo dib u bilaabay shaqada dhuumaha shidaalka ee “East-West”

September 22, 2026

Marco Rubio oo sheegay inuu diyaar u yahay kulan uu la yeesho mas’uuliyiinta Iiraan

September 22, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker