Markab shidaal oo marayay Hormuz ayaa la weeraray

News DeskSeptember 21, 2026
Less than a minute

Ururka arrimaha badaha ee UK ee loo ayqaan UKMTO ayaa sheegay in markab shidaal lagu weeraray “gantaal aan la aqoon” isagoo marayay marinka Hormuz.

Sida laga soo xigtay saraakiil milatari, dhaawac fudud ayaa soo gaaray labo ka mid ah shaqaalah markabka. Markaba wuxuu sii watay safarkiisa isagoo ku sii jeeday dakadii uu u socday.

Waqtigan xaadirka ah ma jiraan warbixino ku saabsan waxyeello deegaanka soo gaartay, baaritaanka ku saabsan weerarkana ayaa weli socdaa.

Ururka arrimaha badaha ee UKMTO waxay markale kula talisay maraakiibta in ay taxadar muujiyaan marka ay marayaan aagaas isla markaana soo sheegaan wixii dhaqdhaqaaq ah.

News DeskSeptember 21, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS Berbera oo Miiska La Saaray ,Quwadaha Waaweyn oo Ku Hirdamaya Iyo Cida Gacanta ku dhigtay

September 21, 2026

Duufaanta Dujan ee Japan ayaa ku qasabtay dad ka badan 1.9 milyan in ay ka baxaan guryahooda

September 21, 2026

Washington Post: Askarta Mareykanka ee ku dhimatay dagaalka Iran way ka badan tahay intii la sheegay

September 21, 2026

Puntland oo Galmudug ku wareejisay ciidamadii iyo gaadiidkii lagu qabtay Gaalkacyo

September 21, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker