Ilhaan Cumar oo soo jeedisay sharci lagu maalgelinayo bulshooyinka ay saameeyeen hawlgallada ICE iyo CBP
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Maraykanka ayaa soo bandhigtay hindise sharciyeed cusub oo lagu doonayo in ku dhowaad 140 bilyan oo dollar oo loo qoondeeyay hay’adaha socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha loogu wareejiyo bulshooyinka ay saameeyeen hawlgallada ICE.
Hindisaha oo loogu magac daray “Make ICE Pay Act” ayaa yimid kadib markii la soo gabagabeeyay hawlgalka Operation Metro Surge ee gobolka Minnesota.
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in lacagta loo adeegsan karo soo kabashada bulshooyinka ay saameeyeen hawlgallada socdaalka, iyadoo xustay in Minneapolis oo keliya hawlgalku ku yeeshay saameyn dhaqaale oo ay ku qiyaastay ku dhowaad 700 milyan oo dollar.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka xafiiska Ilhaan Cumar, sharcigu wuxuu lacagahaas u weecin karaa dadaallo dib loogu taageerayo bulshooyinka ku yaalla gobollada ay saameeyeen hawlgallada ICE iyo CBP.
Gobollada lagu xusay hindisaha waxaa ka mid ah California, Minnesota, Illinois, Louisiana, Maine, North Carolina iyo Oregon.
Lacagta ayaa, haddii sharcigu dhaqan galo, loo adeegsan karaa gargaar dhaqaale, kharashaadka hawlgalka, taageerada hay’adaha waxbarashada iyo adeegyada taageerada nafsaaniga ah ee dadka ay hawlgalladu saameeyeen.
Hindisaha ayaa sidoo kale oggolaanaya in lacagaha loo adeegsado baaritaanno iyo guddiyo lagu diiwaangelinayo saameynta hawlgallada, iyo sidoo kale dadaallo xusuusin iyo diiwaangelin ah.
Ilhaan Cumar, oo ah xildhibaan laga soo doorto Minnesota, ayaa ku doodday in sharcigu uu mas’uuliyadda dhaqaale ee ka dhalatay hawlgallada ku soo celinayo hay’adaha socdaalka, halkii culayskaasi uu saari lahaa bulshooyinka ay hawlgalladu saameeyeen.
Sharcigan ayaa hadda ah hindise sharciyeed ay soo bandhigeen xildhibaano, waxaana qoraalka war-saxaafadeedku uusan ka dhignayn in lacagahaas la ansixiyay ama ay durba bilaabatay in la bixiyo.