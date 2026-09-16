Ururka Iskaashiga Islaamka oo cambaareeyay weerarka Xuutiyiinta ee Makka

News DeskSeptember 16, 2026
1 minute read

Sida aan horey idinkugu soo tebinay, difaaca cirka Sacuudiga ayaa sheegay inuu qabtay oo burburiyay diyaarad aan duuliye lahayn oo Xuutiyiinta Yemen ay soo direen, ka hor inta aysan gelin hawada xaddidan ee magaalada Makka.

Waxay Xuutiyiinta ku eedeyeen weerarka, iyadoo sheegtay in weerarku ka gudbay khad cas.

Dhanka kale, Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ayaa sidoo kale Arbacadii cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay “weerarrada foosha xun ee kooxda Xuutiyiinta ay ku qaaday magaalada barakeysan ee Makka iyo gobolka Madiina, iyo gardarrada ay sii waddo ee ka dhanka ah Boqortooyada Sacuudi Carabiya.”

Waxaa uu ku tilmaamay weerarka Xuutiyiinta “mid aad u fool xun”, balse kooxda Xuutiyiinta oo Iran ay taageerto ayaa beenisay inay weerarka ka dambeysay.

Hizam al-Assad, oo ka tirsan xafiiska siyaasadda Xuutiyiinta, ayaa beeniyay bayaanka isbahaysiga, isagoo wararka Sacuudiga ku tilmaamay “been”.

Waxay carrabka ku adkaysay in “falalka ay maleeshiyaadka argagixisada Xuutiyiinta ka geysteen goobaha barakeysan, masaajidda iyo goobaha rayidka ay yihiin argagixisanimo ka hor imanaysa qiyamka, dhaqanka, mabaadi’da Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah.”

News DeskSeptember 16, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : CIRRO OO TRUMP MIISKA U SAARAY DHISMAHA TRUMP TOWER, BERBERA, SALDHIG CIIDAN IYO AQOONSI

September 16, 2026

Nuxurka Qodobada Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

September 16, 2026

Xuutiyiinta oo diyaarad ku weeraray magaalada Barakeysan ee Makka

September 16, 2026

Ugu yaraan 12 qof oo ku dhintay dhisme dabaq ah oo ku dumay Gaza

September 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker