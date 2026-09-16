Ugu yaraan 12 qof oo ku dhintay dhisme dabaq ah oo ku dumay Gaza
Ugu yaraan 12 qof, oo ay ku jiraan carruur, ayaa ku dhintay, tobannaan kalena waa la la’yahay kaddib markii uu burburay dhisme dagaalku waxyeelleeyay oo ku yaalla Marinka Gaza, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka ee deegaanka.
Muuqaallo la duubay ayaa muujinaya howsha raadinta meydadka iyo dadka badbaaday oo ka socota burburka dhisme dhowr dabaq ah oo ku yaalla deegaanka Tal al-Hawa ee magaalada Gaza, iyadoo dabaqyada dhismuhu isku dul dhaceen.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in 10 qoys ay ku noolayeen guryaha dhismaha, inkastoo looga digay in dhismuhu aanu ammaan ahayn.
Xubno ka tirsan adeegga Difaaca Madaniga ah ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegay inay markii hore ku shaqeynayeen “gacmo maran”, sababo la xiriira xannibaadaha adag ee Israel ay saartay qalabka loo oggol yahay in la geliyo dhismaha Gaza. Hase yeeshee, waxay markii dambe awoodeen inay amaahdaan qaar ka mid ah mashiinnada culus.
Talaadadii, duqeymo cirka ah oo Israel ka fulisay Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan shan Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan laba carruur ah iyo taliye ka tirsan Xamaas, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyo ilo ka tirsan Xamaas.
Milatariga Israel ayaa sheegay inay koonfurta Gaza ku dileen taliye ka tirsan Xamaas, halka waqooyigana lagu dilay dagaalyahan kale. Labada dhacdoba, waxaa sidoo kale la sheegay in carruur lagu dilay.
Dhanka kale, hay’adda samafalka ee Britain laga leeyahay ee Medical Aid for Palestinians ayaa sheegtay in bukaan lagu dilay diyaarad aan duuliye lahayn oo Israel leedahay, taas oo ku dhufatay xarun caafimaad oo ay hay’addu taageerto oo ku taalla Jabalia, waqooyiga Gaza.