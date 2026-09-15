Kenya oo u dabaaldagaysa guul caalami ah o ay gaartay
Kenya ayaa u dabaaldegaysa kaddib markii loo doortay inay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrika ah ee martigeliya tartanka Koobka Adduunka ee Ciyaaraha Fudud.
Madaxweynaha Kenya, William Ruto, ayaa arrintan ku tilmaamay guul ay leeyihiin jiilal ciyaartooy ah oo dalka ka dhigay meel caan ku ah heerka sare ee ciyaaraha fudud.
Nairobi ayaa ku guuleysatay tartanka martigelinta horyaalka sannadka 2029, iyadoo ka adkaatay magaalooyinka London iyo Rome.