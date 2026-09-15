Kenya oo u dabaaldagaysa guul caalami ah o ay gaartay

News DeskSeptember 15, 2026
Less than a minute

Kenya ayaa u dabaaldegaysa kaddib markii loo doortay inay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrika ah ee martigeliya tartanka Koobka Adduunka ee Ciyaaraha Fudud.

Madaxweynaha Kenya, William Ruto, ayaa arrintan ku tilmaamay guul ay leeyihiin jiilal ciyaartooy ah oo dalka ka dhigay meel caan ku ah heerka sare ee ciyaaraha fudud.

Nairobi ayaa ku guuleysatay tartanka martigelinta horyaalka sannadka 2029, iyadoo ka adkaatay magaalooyinka London iyo Rome.

News DeskSeptember 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Maraykanka oo Devin Kennington u soo magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee Soomaaliya

September 15, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃.𝐂. 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐫𝐚𝐚𝐜 𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐗𝐮𝐛𝐧𝐨 𝐤𝐚 𝐭𝐢𝐫𝐬𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬-𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐲𝐤𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐒𝐚𝐟𝐢𝐢𝐫𝐫𝐨 𝐤𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐝𝐚 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚

September 15, 2026

DEGDEG: Ehelka Wiilkii Hargeysa Lagu Dilay oo Fariin Kasoo Diray Xabaasha Wiilka Dusheeda.

September 15, 2026

Xisbiga KAAH Oo Ka hadlay Shaqo Joojinta Abwaan Yusuf Shaacir

September 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker