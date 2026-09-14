Xuutiyiinta Yemen oo weeraray xaruumo shidaal oo Sacuudigu leeyahay

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute

Wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Iran ayaa sheegay in weerarro cusub lagu qaaday xarumaha shidaalka ee Sacuudiga, oo ay ku jirto shirkadda Aramco.

Wararkan oo aaney weli xaqiijin ilo madax-bannaan ayaa sheegaya in weerarrada ay fuliyeen Xuutiyiinta Yemen.

Difaaca Madaniga ah ee Sacuudiga ayaa habeenkii Axadda digniin ku saabsan weerarro cirka ah u diray dadka ku nool Jazan, Najran, Abha iyo Khamis Mushait.

Wakaaladda Tasnim ee xiriirka la leh Ilaalada Kacaanka Iran ayaa sheegtay in weerarradu bartilmaameedsadeen Abha iyo Khamis Mushait, isla markaana digniino laga maqlay magaalooyinkaasi.

Ilaa hadda, faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ama waxyeellada ka dhalatay weerarrada lama shaacin.

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : 20 Sano Ka Hor Ayuu Sirtan Sheegay! Daahir Rayaale Oo Israel Iyo Berbera Ka Hadlay…

September 14, 2026

Iran oo ka digtay in Maraakiibta Mareykanku ku soo dhawaadaan Hormuz

September 14, 2026

Dowladda Yemen oo sheegaysa in ay Xuutiyiinta kala wareegtay deegaanno ay horey u qabsadeen

September 14, 2026

Ruushka oo ku dhawaaqay inuu soo riday in ka badan saddex boqol oo diyaaradood

September 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker