Ruushka oo ku dhawaaqay inuu soo riday in ka badan saddex boqol oo diyaaradood
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada difaaca cirka ay intii u dhaxaysay xalay 8-dii fiidnimo ilaa 8-dii subaxnimo ee saaka ay soo rideen ama burburiyeen 399 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ukraine laga leeyahay.
Ruushku wuxuu sheegay in diyaaradahaas lagu qabtay 10 gobol oo Ruushka ah, Crimea iyo Badda Madow.
Guddoomiyaha gobolka Rostov ayaa hore u sheegay in ku dhowaad 50 diyaaradood lagu soo riday gobolka, iyadoo burbur yar uu ka dhacay Rostov iyo deegaanno kale.
Dhanka kale, Ciidamada Cirka Ukraine ayaa sheegay inay burburiyeen 85 ka mid ah 108 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ruushku habeenkii weerarka u adeegsado Ukraine.