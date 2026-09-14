Ruushka oo ku dhawaaqay inuu soo riday in ka badan saddex boqol oo diyaaradood

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute

Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada difaaca cirka ay intii u dhaxaysay xalay 8-dii fiidnimo ilaa 8-dii subaxnimo ee saaka ay soo rideen ama burburiyeen 399 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ukraine laga leeyahay.

Ruushku wuxuu sheegay in diyaaradahaas lagu qabtay 10 gobol oo Ruushka ah, Crimea iyo Badda Madow.

Guddoomiyaha gobolka Rostov ayaa hore u sheegay in ku dhowaad 50 diyaaradood lagu soo riday gobolka, iyadoo burbur yar uu ka dhacay Rostov iyo deegaanno kale.

Dhanka kale, Ciidamada Cirka Ukraine ayaa sheegay inay burburiyeen 85 ka mid ah 108 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ruushku habeenkii weerarka u adeegsado Ukraine.

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : 20 Sano Ka Hor Ayuu Sirtan Sheegay! Daahir Rayaale Oo Israel Iyo Berbera Ka Hadlay…

September 14, 2026

Iran oo ka digtay in Maraakiibta Mareykanku ku soo dhawaadaan Hormuz

September 14, 2026

Dowladda Yemen oo sheegaysa in ay Xuutiyiinta kala wareegtay deegaanno ay horey u qabsadeen

September 14, 2026

Xuutiyiinta Yemen oo weeraray xaruumo shidaal oo Sacuudigu leeyahay

September 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker