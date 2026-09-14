Iran oo ka digtay in Maraakiibta Mareykanku ku soo dhawaadaan Hormuz

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku gacanta ku hayo Marinka Hormuz.

Taliye ka tirsan Ilaalada Kacaanka Iran ayaa Trump ugu jawaabay: “Haddii aad sidaas leedahay, mid ka mid ah maraakiibtiinna 100 km noo soo dhowee.”

Wuxuu sheegay in haddii maraakiibta Mareykanku u soo dhowaadaan Iran, ciidamada Iran ay tallaabo ka qaadi doonaan.

Sidoo kale, Iran waxay sheegtay inay si dhow ula socoto maraakiibta ka soo baxa Kuwait iyo Bahrain, ayna tallaabo ka qaadi doonto haddii ay xeerarka jebiyaan.

Macnaha guud: Iran waxay Mareykanka ugu digaysaa in uusan maraakiibtiisa u soo dhowaan xeebaha Iran.

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : 20 Sano Ka Hor Ayuu Sirtan Sheegay! Daahir Rayaale Oo Israel Iyo Berbera Ka Hadlay…

September 14, 2026

Dowladda Yemen oo sheegaysa in ay Xuutiyiinta kala wareegtay deegaanno ay horey u qabsadeen

September 14, 2026

Xuutiyiinta Yemen oo weeraray xaruumo shidaal oo Sacuudigu leeyahay

September 14, 2026

Ruushka oo ku dhawaaqay inuu soo riday in ka badan saddex boqol oo diyaaradood

September 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker