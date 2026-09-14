Hay’adda atoomikada caalamiga oo war ka soo saartay Iiraan
Rafael Grossi, Agaasimaha Guud ee Hay’adda Tamarta Atomikada Caalamiga ah (IAEA), ayaa sheegay in “kormeerka Hay’addu ku hayso barnaamijka nukliyeerka Iran uu sannadka 2026 sii xumaaday.”
“Dabayaaqadii Febraayo, weerarro cusub ayaa lagu qaaday Iran. Waxaa nagu qasbanaatay inaan dib u yeerno kormeerayaasheenna. Marka laga reebo kormeerkii aan bishii Juun ku sameynay warshadda tamarta nukliyeerka ee Bushehr, in ka badan lix bilood kama aanan fulin Iran wax hawlo xaqiijin ah oo goobta ah,” ayuu ku yiri hadal uu maanta ka jeediyay furitaanka Shirweynaha 70-aad ee Guud ee Hay’adda Tamarta Atomikada Caalamiga ah, kaas oo ka dhacaya Vienna.
Waxa uu sidoo kale sheegay in muddo ka badan hal sano ay Hay’addu lumisay helitaanka xogta ku saabsan uranium-ka heerkiisu hooseeyo iyo uranium-ka si aad ah loo hodmiyey, oo gaarsiisan ilaa 60 boqolkiiba, kuwaas oo ku jiray xarumo lagu duqeeyay intii lagu jiray dagaalkii 12-ka maalmood socday.
Mr. Grossi wuxuu carrabka ku adkeeyay in “xaaladda barnaamijka nukliyeerka Iran ay saameyn ku leedahay nidaamka caalamiga ah ee ka hortagga faafitaanka hubka nukliyeerka.” Waxa uu sheegay in dib loogu laabto diblomaasiyadda iyo wada-xaajoodyadu ay “muhiim tahay,” isaga oo sidoo kale ku dhawaaqay in Hay’addu diyaar u tahay inay taageerto dadaalladaas.
Mohammad Eslami, oo ah madaxa Hay’adda Tamarta Atomikada Iran, ayaa sidoo kale lagu waday inuu maanta ka qeybgalo shirka. Hase yeeshee, Idaacadda iyo Telefishanka Qaranka Iran ayaa ku dhawaaqay inuusan awoodin inuu galo Austria oo uu ka qeybgalo shirka, taas oo ay ku sababeeyeen “cadaadis Mareykan ah.”