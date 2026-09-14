Dowladda Yemen oo sheegaysa in ay Xuutiyiinta kala wareegtay deegaanno ay horey u qabsadeen

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute

Ciidamada dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegay inay dib ula wareegeen goobo ay horay u galeen dagaalyahanno ka tirsan Xuutiyiinta, kuwaas oo ku yaalla galbeedka magaalada Taiz.

Wakaaladda wararka Yemen ee Saba, oo taageerta dowladda, ayaa soo xigatay ilo militari oo sheegay in ciidamada ay la wareegeen goobo u dhow deegaanka Jardad, oo ka tirsan degmada Al-Shamaitain.

Ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay u sii gudbeen dhanka deegaanka Ghayl Bani Omar, iyadoo howlgalladu ay weli socdaan.

Dowladdu waxay sheegtay in ujeeddada howlgalladan ay tahay in Xuutiyiinta laga saaro gobolka Taiz.

News DeskSeptember 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : 20 Sano Ka Hor Ayuu Sirtan Sheegay! Daahir Rayaale Oo Israel Iyo Berbera Ka Hadlay…

September 14, 2026

Iran oo ka digtay in Maraakiibta Mareykanku ku soo dhawaadaan Hormuz

September 14, 2026

Xuutiyiinta Yemen oo weeraray xaruumo shidaal oo Sacuudigu leeyahay

September 14, 2026

Ruushka oo ku dhawaaqay inuu soo riday in ka badan saddex boqol oo diyaaradood

September 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker