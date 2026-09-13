Wasiirada arimaha dibadda ee Iiran, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia and Kazakhstan oo is arkay
Iyadoo uu socdo shir-madaxeedka 18-aad ee BRICS ee ka dhacaya dalka Hindiya, ayaa wasiirrada arrimaha dibadda ee waddamada Iiraan, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia iyo Kazakhstan waxay yeesheen kulan wadajir ah oo ay kaga hadlayeen arrimo kala duwan oo ay wadaagaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin arrimaha heer gobol iyo heer caalamiba.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iiraan ee IRNA, intii uu socday kulanka, ka qaybgalayaashu waxay ku nuuxnuuxsadeen baahida loo qabo iskaashi caalami ah, kor u qaadidda diblomaasiyadda dhinacyo badan leh, iyo dadaallada wadajirka ah si wax looga qabto caqabadaha gobolka iyo adduunka haysta.