Wasiirada arimaha dibadda ee Iiran, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia and Kazakhstan oo is arkay

News DeskSeptember 13, 2026
Less than a minute
BRICS

Iyadoo uu socdo shir-madaxeedka 18-aad ee BRICS ee ka dhacaya dalka Hindiya, ayaa wasiirrada arrimaha dibadda ee waddamada Iiraan, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia iyo Kazakhstan waxay yeesheen kulan wadajir ah oo ay kaga hadlayeen arrimo kala duwan oo ay wadaagaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin arrimaha heer gobol iyo heer caalamiba.

BRICS

Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iiraan ee IRNA, intii uu socday kulanka, ka qaybgalayaashu waxay ku nuuxnuuxsadeen baahida loo qabo iskaashi caalami ah, kor u qaadidda diblomaasiyadda dhinacyo badan leh, iyo dadaallada wadajirka ah si wax looga qabto caqabadaha gobolka iyo adduunka haysta.

News DeskSeptember 13, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐢𝐢 𝐚𝐚𝐧 𝐤𝐚 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐲𝐧𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐚𝐲 𝐋𝐚-𝐉𝐚𝐚𝐧𝐪𝐚𝐚𝐝𝐝𝐨 𝐈𝐬𝐛𝐞𝐝𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐪𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐜𝐚𝐲𝐚 𝐖𝐚𝐱𝐚 𝐚𝐲 𝐤𝐮 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐪𝐮𝐮𝐥𝐬𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐝𝐡𝐨, 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐒𝐢𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐛𝐚𝐠𝐚𝐬𝐡𝐨.

September 13, 2026

Golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland oo dood ka yeeshay xaaladda nabadgalyo ee dalka.

September 13, 2026

Puntland oo digniin ka soo saartay hubka lagu dhex sito magaalada Badhan

September 13, 2026

Ciraaq oo furitay xuduudda ay la leedhay Iran ee shalay la xiray.

September 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker