Soomaaliya oo digniin ka muujisay adeegsiga teknoolojiyadda cusub ee argagixisada

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read

Safiirka Soomaaliya u fadhiya Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Danjire Abuukar Baalle, ayaa sheegay in khatarta argagixisadu ay si joogto ah isu beddelayso, isagoo sheegay in kooxahan ay si dhaqso ah uga faa’iideysanayaan teknoolojiyadaha cusub.

Danjire Abuukar Baalle ayaa sheegay in kooxaha argagixisadu ay baraha bulshada u adeegsanayaan qorista iyo soo jiidashada xubno cusub, halka barnaamijyada isgaarsiinta ee sirta ah ay u isticmaalaan qorsheynta howlgallada iyo weerarrada.

Waxa uu sidoo kale sheegay in kooxaha argagixisadu ay adeegsanayaan sirdoonka macmalka ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo uu tilmaamay in loo adeegsanayo fulinta weerarro aan la malayn karin inay suurtagal noqon lahaayeen toban sano ka hor.

Danjire Baalle ayaa sheegay in Soomaaliya ay si weyn u wiiqday khatartii ay Al-Shabaab iyo Daacish ku hayeen dalka, isagoo xusay horumarka laga sameeyay dagaalka ka dhanka ah kooxahaas.

Safiirka ayaa xusay naf-hurnimada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo uu sheegay inay labaatankii sano ee lasoo dhaafay door weyn ka qaateen dagaalka ka dhanka ah argagixisada.

Waxa uu tilmaamay in ciidamada Soomaaliya ay bixiyeen dadaalo badan intii ay ku jireen dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo kooxaha hubeysan ee dalka ka howlgala.

Waxa uu sheegay in inkasta oo dagaalka ka dhanka ah argagixisadu uusan weli dhammaan, haddana ay muhiim tahay in Soomaaliya ay yeelato lahaanshaha iyo hoggaaminta dadaallada lagu sugayo amniga iyo xasiloonida dalka.

Waxa uu ugu dambeyn sheegay in lahaanshaha qaran ee dagaalka iyo dadaallada nabadeed ay yihiin aasaaska lagu gaari karo nabad waarta, iyadoo Soomaaliya ay sii wadanayso dadaallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada.

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐢𝐢 𝐚𝐚𝐧 𝐤𝐚 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐲𝐧𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐚𝐲 𝐋𝐚-𝐉𝐚𝐚𝐧𝐪𝐚𝐚𝐝𝐝𝐨 𝐈𝐬𝐛𝐞𝐝𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐪𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐜𝐚𝐲𝐚 𝐖𝐚𝐱𝐚 𝐚𝐲 𝐤𝐮 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐪𝐮𝐮𝐥𝐬𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐝𝐡𝐨, 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐒𝐢𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐛𝐚𝐠𝐚𝐬𝐡𝐨.

September 13, 2026

Golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland oo dood ka yeeshay xaaladda nabadgalyo ee dalka.

September 13, 2026

Wasiirada arimaha dibadda ee Iiran, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia and Kazakhstan oo is arkay

September 13, 2026

Puntland oo digniin ka soo saartay hubka lagu dhex sito magaalada Badhan

September 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker