Puntland oo digniin ka soo saartay hubka lagu dhex sito magaalada Badhan

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read

Maamulka Puntland ayaa sheegay in laga bilaabo maanta magaalada Badhan ee gobolka Sanaag tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo lagu arko iyadoo sidata hub ama adeegsanaysa gaadiid ciidan oo aan ka tirsanayn ciidamada amniga.

Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Amniga ee dhinaca Difaaca Puntland, Fu’aad Xaanano, ayaa sheegay in go’aankan uu ka soo baxay kulan looga hadlay xaaladda amniga magaalada Badhan, kaddib shaqaaqadii ka dhacday Badhan oo uu sheegay inay ku dhinteen laba qof, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen.

Xaanano ayaa sheegay in ciidamada dowladda la siiyay amar ay ku qabanayaan cid kasta oo magaalada lagu arko iyadoo sidata hub ama wadata gaadiid ciidan oo aan ka tirsanayn ciidamada rasmiga ah, isagoo sheegay in dadkaas loo gudbin doono hay’adaha sharciga.

Wasiiru-dowlaha ayaa sidoo kale baaq u diray kooxaha uu ku eedeeyay inay magaalada soo galeen, isla markaana ay ka dambeeyeen shaqaaqada, isagoo ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara isku dhac kale.

Wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay gudan doonaan waajibaadkooda dastuuriga ah, isla markaana tallaabada amni ay qayb ka tahay qorshe hore loogu dejiyay wax ka qabashada shaqaaqooyinka soo noqnoqday ee magaalada.

Xaanano ayaa sheegay in markii xaaladda Badhan la xasiliyo la guda geli doono qorshayaal kale oo magaalada lagu horumarinayo, isagoo tilmaamay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ay magaalada gelisay xaalad xasaasi ah oo aan dan u ahayn shacabka, Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.

Maamulka Puntland ayaa horey uga digay in magaalada Badhan ay ka dhacaan falal hubeysan, iyadoo xiisado iyo iska horimaadyo soo noqnoqday ay muddooyinkii dambe ka jireen gobolka Sanaag.

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐢𝐢 𝐚𝐚𝐧 𝐤𝐚 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐲𝐧𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐚𝐲 𝐋𝐚-𝐉𝐚𝐚𝐧𝐪𝐚𝐚𝐝𝐝𝐨 𝐈𝐬𝐛𝐞𝐝𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐪𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐜𝐚𝐲𝐚 𝐖𝐚𝐱𝐚 𝐚𝐲 𝐤𝐮 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐪𝐮𝐮𝐥𝐬𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐝𝐡𝐨, 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐒𝐢𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐛𝐚𝐠𝐚𝐬𝐡𝐨.

September 13, 2026

Golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland oo dood ka yeeshay xaaladda nabadgalyo ee dalka.

September 13, 2026

Wasiirada arimaha dibadda ee Iiran, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia and Kazakhstan oo is arkay

September 13, 2026

Ciraaq oo furitay xuduudda ay la leedhay Iran ee shalay la xiray.

September 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker