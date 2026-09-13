Donald Trump oo sheegay goorta uu dhamaanayo dagaalka Iran

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read

Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay “si weyn u doonayso inay heshiis gaarto.” Wuxuu sidoo kale sheegay in dagaalka Iran lala galay uu dhammaan doono ka hor ama wax yar ka dib doorashooyinka dhexe ee Mareykanka.

“Iran waxay si weyn u doonaysaa inay heshiis gaarto. Way na soo wac-wacayaan. Waxay doonayaan inay heshiis gaaraan, laakiin waa inay gaaraan heshiis sax ah. Ma aqbali doono heshiis aan wanaagsanayn,” ayuu madaxweynaha Mareykanka u sheegay weriyeyaasha intii lagu guda jiray tartanka golf-ka ee Irish Open.

Ka dib markii qiimaha shidaalka ee Mareykanka uu gaaray in ka badan lix doollar halkii gallon, Mr. Trump ayaa dhowr maalmood ka hor sheegay in qiimaha shidaalku uu si weyn hoos ugu dhici doono ka dib doorashada 3-da Nofembar.

Wuxuu sidoo kale maanta yiri: “Dagaalka Iran lala galay wuxuu dhammaan doonaa isla markiiba ka dib, ama xitaa ka hor, laakiin isla markiiba ka dib doorashooyinka dhexe, qiimaha naaftaduna si xoog leh ayuu hoos ugu dhici doonaa.”

Marka laga hadlayo kulanka ay yeelanayaan wasiirrada arrimaha dibadda ee waddamada Gacanka Beershiya iyo Gacanka Cumaan, kaas oo ay ka qaybgalayso Iran, Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in arrintani aysan khuseyn isaga, isla markaana ay tahay arrin u taalla waddamadaas laftooda.

Iran waxay sheegtay in kulanka, oo berri ka dhici doona dalka Cumaan, lagaga hadli doono waddo cusub oo ay maraan maraakiibta maraya marinka Hormuz.

Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo Abbas Araqchi uu mar kale sheegay in “shuruudda Iran ee ku aaddan furitaanka marinka Hormuz ay tahay in Mareykanku uu ku soo laabto ballanqaadyadii ku xusnaa Heshiis-fahamkii Islamabad.”

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐢𝐢 𝐚𝐚𝐧 𝐤𝐚 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐲𝐧𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐚𝐲 𝐋𝐚-𝐉𝐚𝐚𝐧𝐪𝐚𝐚𝐝𝐝𝐨 𝐈𝐬𝐛𝐞𝐝𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐪𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐜𝐚𝐲𝐚 𝐖𝐚𝐱𝐚 𝐚𝐲 𝐤𝐮 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐪𝐮𝐮𝐥𝐬𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐝𝐡𝐨, 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐒𝐢𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐛𝐚𝐠𝐚𝐬𝐡𝐨.

September 13, 2026

Golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland oo dood ka yeeshay xaaladda nabadgalyo ee dalka.

September 13, 2026

Wasiirada arimaha dibadda ee Iiran, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia and Kazakhstan oo is arkay

September 13, 2026

Puntland oo digniin ka soo saartay hubka lagu dhex sito magaalada Badhan

September 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker