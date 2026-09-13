Donald Trump oo sheegay goorta uu dhamaanayo dagaalka Iran
Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay “si weyn u doonayso inay heshiis gaarto.” Wuxuu sidoo kale sheegay in dagaalka Iran lala galay uu dhammaan doono ka hor ama wax yar ka dib doorashooyinka dhexe ee Mareykanka.
“Iran waxay si weyn u doonaysaa inay heshiis gaarto. Way na soo wac-wacayaan. Waxay doonayaan inay heshiis gaaraan, laakiin waa inay gaaraan heshiis sax ah. Ma aqbali doono heshiis aan wanaagsanayn,” ayuu madaxweynaha Mareykanka u sheegay weriyeyaasha intii lagu guda jiray tartanka golf-ka ee Irish Open.
Ka dib markii qiimaha shidaalka ee Mareykanka uu gaaray in ka badan lix doollar halkii gallon, Mr. Trump ayaa dhowr maalmood ka hor sheegay in qiimaha shidaalku uu si weyn hoos ugu dhici doono ka dib doorashada 3-da Nofembar.
Wuxuu sidoo kale maanta yiri: “Dagaalka Iran lala galay wuxuu dhammaan doonaa isla markiiba ka dib, ama xitaa ka hor, laakiin isla markiiba ka dib doorashooyinka dhexe, qiimaha naaftaduna si xoog leh ayuu hoos ugu dhici doonaa.”
Marka laga hadlayo kulanka ay yeelanayaan wasiirrada arrimaha dibadda ee waddamada Gacanka Beershiya iyo Gacanka Cumaan, kaas oo ay ka qaybgalayso Iran, Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in arrintani aysan khuseyn isaga, isla markaana ay tahay arrin u taalla waddamadaas laftooda.
Iran waxay sheegtay in kulanka, oo berri ka dhici doona dalka Cumaan, lagaga hadli doono waddo cusub oo ay maraan maraakiibta maraya marinka Hormuz.
Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo Abbas Araqchi uu mar kale sheegay in “shuruudda Iran ee ku aaddan furitaanka marinka Hormuz ay tahay in Mareykanku uu ku soo laabto ballanqaadyadii ku xusnaa Heshiis-fahamkii Islamabad.”