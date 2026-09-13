Ciraaq oo furitay xuduudda ay la leedhay Iran ee shalay la xiray.

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read

Ciraaq ayaa dib u soo celinaysa socdaalka saddex isgoys oo xuduud la leh Iiraan kuwaas oo la xiray ka dib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay weerar ku qaadday dhuumaha saliidda ee Sacuudi Carabiya ee bari ilaa galbeed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dawladdu.

Sida laga soo xigtay warbixinta, isgoyska xuduudda Al-Shayb ee gobolka Maysan, oo loo yaqaan isgoyska Chazaba ee Iiraan, ayaa dib u bilaabi doona isu socodka rakaabka laga bilaabo maanta. Intaa waxaa dheer, isgoyska xuduudda Shalamcha ee gobolka Basra ayaa sidoo kale la furi doonaa, halka hawlaha ganacsiguna ay dib u bilaaban doonaan dabayaaqada toddobaadkan.

Hawlaha ganacsigu waxay dib uga bilaaban doonaan isgoyska xuduudda Mandali ee gobolka Diyala laga bilaabo Talaadada. Isgoyska waxaa looga yaqaanaa Iiraan inay tahay terminaalka xadka Somar.

Dowladda Ciraaq ayaa si ku meel gaar ah u xirtay isgoysyada xuduudaha ee Iiraan shalay ka dib markii ay aqoonsatay goobta diyaarad aan duuliye lahayn oo laga soo riday dhulkeeda una socotay Sacuudi Carabiya.

News DeskSeptember 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐢𝐢 𝐚𝐚𝐧 𝐤𝐚 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐲𝐧𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐚𝐲 𝐋𝐚-𝐉𝐚𝐚𝐧𝐪𝐚𝐚𝐝𝐝𝐨 𝐈𝐬𝐛𝐞𝐝𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐪𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐜𝐚𝐲𝐚 𝐖𝐚𝐱𝐚 𝐚𝐲 𝐤𝐮 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐪𝐮𝐮𝐥𝐬𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐝𝐡𝐨, 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐒𝐢𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐐𝐨𝐟 𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐛𝐚𝐠𝐚𝐬𝐡𝐨.

September 13, 2026

Golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland oo dood ka yeeshay xaaladda nabadgalyo ee dalka.

September 13, 2026

Wasiirada arimaha dibadda ee Iiran, Ruushka, Shiinaha, Masar, Indonesia and Kazakhstan oo is arkay

September 13, 2026

Puntland oo digniin ka soo saartay hubka lagu dhex sito magaalada Badhan

September 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker