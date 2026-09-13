Ciraaq oo furitay xuduudda ay la leedhay Iran ee shalay la xiray.
Ciraaq ayaa dib u soo celinaysa socdaalka saddex isgoys oo xuduud la leh Iiraan kuwaas oo la xiray ka dib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay weerar ku qaadday dhuumaha saliidda ee Sacuudi Carabiya ee bari ilaa galbeed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dawladdu.
Sida laga soo xigtay warbixinta, isgoyska xuduudda Al-Shayb ee gobolka Maysan, oo loo yaqaan isgoyska Chazaba ee Iiraan, ayaa dib u bilaabi doona isu socodka rakaabka laga bilaabo maanta. Intaa waxaa dheer, isgoyska xuduudda Shalamcha ee gobolka Basra ayaa sidoo kale la furi doonaa, halka hawlaha ganacsiguna ay dib u bilaaban doonaan dabayaaqada toddobaadkan.
Hawlaha ganacsigu waxay dib uga bilaaban doonaan isgoyska xuduudda Mandali ee gobolka Diyala laga bilaabo Talaadada. Isgoyska waxaa looga yaqaanaa Iiraan inay tahay terminaalka xadka Somar.
Dowladda Ciraaq ayaa si ku meel gaar ah u xirtay isgoysyada xuduudaha ee Iiraan shalay ka dib markii ay aqoonsatay goobta diyaarad aan duuliye lahayn oo laga soo riday dhulkeeda una socotay Sacuudi Carabiya.