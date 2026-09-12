Xuutiyiinta oo gacanta ku dhigay dhul xooggan oo istaraatiiji ah
Horumarka degdegga ah ee ay Xuutiyiintu ka sameeyeen qayb ballaaran oo ka mid ah dhulka xeebta ah ee Tihama, oo ku yaalla koonfurta Yemen, ayaa u muuqda mid lama filaan ku noqday dad badan oo arrimahaas la socda.
Tihama waa dhul xeeb ah oo qalalan oo ku yaalla Yemen. Ilaa waqti dhow, isbahaysiga ka soo horjeeda Xuutiyiinta ee loo yaqaan ‘Iska-caabbinta Qaranka’ ayaa gacanta ku hayay qayb ballaaran oo ka mid ah xeebta Badda Cas, balse maalmo gudahood, qayb weyn oo ka mid ah dhulkaas ayaa gacanta u galay Xuutiyiinta.
Sida lagu sheegay qiyaaso qaarkood, ciidamada Xuutiyiinta ee ay taageerto Iran ayaa qabsaday ilaa 130 kiiloomitir oo ka mid ah xeebta Yemen oo istiraatiijiyad ahaan muhiim u ah.
Tani waa guushii ugu weyneyd ee dhanka milatariga ah ee ay Xuutiyiintu gaaraan sannadihii ugu dambeeyay, taasoo muujinaysa in inkastoo ay jireen 12 sano oo dagaal sokeeye ah, duqeymo xooggan oo ay geysteen Sacuudiga, iyo sidoo kale weerarro ay qaadeen Mareykanka, Israa’iil iyo Ingiriiska, haddana Xuutiyiintu ay weli yihiin awood u baahan in la tixgeliyo.
“Hadda oo ay halkaas joogaan, waxay xoojin doonaan gacanta ay ku hayaan, waxayna noqon doontaa mid aad u qaali ah in laga saaro,” ayuu BBC-da u sheegay Hisham al-Ameisi, oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan Machadka Yurub ee Nabadda (European Institute for Peace) oo xaruntiisu tahay Brussels.
Mas’uul ayaa u sheegay wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP in doonyo ay saaran yihiin dagaalyahanno hubeysan oo Xuutiyiin ah ay gaareen jasiiradda Baryim/Miyun, taas oo marin-badeedka u kala qaybisa laba waddo oo maraakiibta ay maraan, ka dib markii ciidamada dowladda ay halkaas ka baxeen maalintii Khamiista.
Mas’uulkaas, oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, ayaa raaciyay: “Xuutiyiintu waxay si buuxda ula wareegeen gacanta ku haynta aagga Bab al-Mandab iyo jasiiradda Miyun oo ku taal bartamaha marin-badeedka.”
Qof goob-jooge ah ayaa sheegay in dagaalyahannada Xuutiyiinta ay “ku baaheen xeebta Bab al-Mandab, ayna ku dhex socdaalayaan gaadiidka milatariga.”