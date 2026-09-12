Shir madaxeedka dalalka BRICS oo doodiisa ay hareeyeen go’aamada madaxweyne Trump
Mareykanku ma aha xubin ka tirsan ururka BRICS, balse saameynta siyaasadaha Madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn looga dareemi karaa shir-madaxeedka BRICS ee ka dhacaya dalka Hindiya 12-ka iyo 13-ka bisha Sebtembar.
Shirkan waxaa ka qayb-galaya hoggaamiyeyaal ka kala socda 11 waddan, oo ay ku jiraan dalka marti-gelinaya ee Hindiya, iyo weliba Brazil, Koonfur Afrika, Shiinaha, Ruushka, Iiraan, iyo Imaaraadka Carabta.
Sidoo kale, Sacuudi Carabiya ayaa ka qayb-geli doonta kulankaas.
Hoggaamiyeyaasha waddamadan ayaa ka wada-hadli doona arrimo badan oo muhiim ah, hase yeeshee saameynta siyaasadaha Madaxweyne Trump ayaa laga yaabaa inay ka mid noqoto mowduucyada ugu muhiimsan.
Xiisadda dagaalka ee la xiriirta Iiraan iyo khatarta canshuuraha dheeraadka ah ee Mareykanka ayaa qalqal geliyay suuqyada tamarta ee caalamka, taas oo saameyn ku yeelatay labadaba cadowga iyo xulafada Mareykanka. Xaaladdan ayaa sidoo kale abuurtay hubanti-la’aan joogto ah oo ku saabsan mustaqbalka dhaqaalaha caalamka.
Waa jawigan midka ay dalalka BRICS ku qabanayaan shirkooda heerka sare ah. Hase yeeshee, lagama yaabo inay BRICS soo saaraan bayaan wadajir ah oo si cad u dhaliilaya Mareykanka, ama ay dejiyaan istiraatiijiyad wadajir ah oo lagaga hortagayo siyaasadaha iyo arrimaha juqraafiyeed ee Trump.