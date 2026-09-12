Ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Iran oo ka wadahadlay arrinta Badda Cas
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa wadahadallo la yeeshay Madaxweynaha Iiraan Masoud Pezeshkian kuwaa oo ku saabsan amniga Badda Cas iyo xasilloonida gobolka oo ballaaran isagoo ka hadlayay Shir Madaxeedka BRICS.
Qoraal uu Abiy ku qoray X, ayuu ku sheegay in dooddu ay diiradda saartay horumarka Badda Cas iyo xaaladda amniga gobolka ee ballaaran, iyadoo xoogga la saarayo wadahadalka iyo xasilloonida gobolka.
Kulanku wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo Badda Cas ay weli tahay walaac amni oo weyn, iyadoo weerarrada maraakiibta ganacsiga, xiisadaha ku lugta leh Yemen iyo xasillooni darrada ballaaran ee Bariga Dhexe ay sii wadaan inay saameeyaan waddooyinka ganacsiga badda.
Xiisaha cusub ee Itoobiya ee ku aaddan xaqiijinta marin la isku halleyn karo oo badda ah ayaa sii xoojiyay xiisadda kala dhaxaysa wadanka dariska la ah ee Eritrea, halka arrimaha aan la xallin ee ka dhashay colaadda Tigray ee ka dhashay dagaalkii Tigray ay sii adkeynayaan xiriirka ka dhexeeya Addis Ababa iyo Asmara.
Itoobiya iyo Iiraan labaduba waa xubno ka tirsan BRICS-ka la ballaariyay, kaas oo si isa soo taraysa u sameeyay goob lagu falanqeeyo arrimaha juqraafiyeed iyo amniga oo ay weheliso iskaashiga dhaqaalaha.
Abiy ma uusan shaacin in himilooyinka badda ee Itoobiya si gaar ah looga hadlay kulanka.