Ciidanka Yemen ayaa sheegtay inay khasaare culus Ku gaadhsiiyeen Xuutiyiinta Makha iyo Dhabab.
Afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa ku dhawaaqay in la bartilmaameedsaday goobo ay ku sugnaayeen ururka Xuutiyiinta ee Ansar Allah, kuwaas oo ku yaalla deegaannada Makha iyo Dhabab ee galbeedka Yemen.
Afhayeenka milateriga, Majid al-Nuzili, ayaa bayaan uu soo dhigay baraha bulshada (gaar ahaan madal-madaxeedka X) ku sheegay in weerarradaasi ay burburiyeen bartilmaameedyo badan oo ku yaallay deegaannada Makha iyo Dhabab. Sida uu sheegay, hawlgalladaas waxaa gebi ahaanba lagu burburiyay gaadiid iyo hub, waxaana sidoo kale lagu dilay dagaalyahanno ka tirsan Xuutiyiinta oo ku sugnaa meel u dhow dekedda Makha.
Wuxuu intaas ku daray in xubno kale oo ka tirsan kooxda Xuutiyiinta iyaguna la bartilmaameedsaday qaybo kala duwan oo ka mid ah magaaladaas xeebta ku taal. Sida uu sheegay, waxaa weerar lagu qaaday koox aad u badan oo dagaalyahanno Xuutiyiin ah oo ku sugnaa meel u dhow xarun ganacsi oo ku taal magaalada Mocha, taas oo keentay in gebi ahaanba la baabi’iyo xubnihii halkaas ku sugnaa.