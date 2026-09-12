Markabka MV Sward ayaa lagu sii daayay meel u dhow Garacad, oo ka tirsan Puntland, iyadoo dhammaan 17-kii shaqaale ee saarnaa ay weli markabka ku sugnaayeen, sida ay sheegeen ilo dhinaca ammaanka ah oo Puntland ah.
Ilo-wareedyadu waxay sheegeen in burcaddu ay markabka ka degeen kadib markii la bixiyay lacag madax-furasho ah, inkasta oo aan la shaacin qiimaha lacagta la bixiyay.
Markabka ayaa la afduubtay 26-kii Abriil xilli uu marayay xeebaha Soomaaliya. Waxaa saarnaa 15 shaqaale oo u dhashay Suuriya iyo laba Hindi ah, kuwaas oo burcaddu muddo haysteen.
Intii ay gacanta ku hayeen, burcaddu waxay MV Sward u adeegsanayeen markab ay ka abaabulaan weerarro iyo afduubyo kale. Waxaa la rumeysan yahay inay sidaas ku qabsadeen ugu yaraan laba doon oo kalluumeysi oo laga leeyahay Iran iyo markabka xamuulka ee MV Lutuf, oo ku safrayay calanka Cameroon.
Ilo ammaanka Puntland ah ayaa sheegay in burcaddu ay markabka ku sii daayeen meel u dhow Garacad, halkaas oo ay ka degeen kadibna gaadiid badan ay ku sugayeen xeebta.
Sida ay ilahaasi sheegeen, gaadiidka oo horay u sugayay burcaddu waxay muujin kartaa inay xiriir la lahaayeen shabakad ku sugan gudaha dhulka Puntland xilli ay badda ku jireen.
Sii daynta MV Sward ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sare u kacayaan weerarrada burcad-badeedda ee ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo Gacanka Cadmeed. Sida laga soo xigtay xogta Hay’adda Caalamiga ah ee Badaha (IMO), ugu yaraan 15 weerar oo burcad-badeednimo ah ayaa sanadkan laga soo sheegay aaggaas, tirada ugu sarreysa tan iyo 2013.
Dhamaadkii Agoosto, ilo amni oo Puntland ah ayaa sheegay in madax-furasho dhan 2.5 milyan oo doollar lagu bixiyay sii daynta markabka MV Lutuf, halka 40,000 oo doollar lagu bixiyay sii daynta labada doon ee kalluumeysiga ee Iran.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in MV Lutuf lagu sii daayay cadaadis milatari oo joogto ah oo ay ciidamada badda ee Turkiga iyo kuwa Soomaaliya ku saareen burcad-badeedda. Dowladda ayaa sheegtay in intii uu socday howlgalka la burburiyay afar doon oo ay burcaddu adeegsanayeen, halka 14 burcad-badeed ahna la dilay.
Waxaa hadda xeebaha Soomaaliya lagu hayaa ugu yaraan afar markab oo ganacsi oo ay afduubteen burcad-badeeddu. Maraakiibtaas ayaa kala ah Honour 25, Eureka, Asana iyo Seamull.
Markabka Seamull ayaa Mareykanku cunaqabateyn saaray bishii December ee sanadkii hore, isagoo ku eedeeyay inuu ka mid yahay maraakiibta loo yaqaan “shadow fleet” ee Iran, kuwaas oo lagu tuhunsan yahay inay saliidda Iran u dhoofiyaan iyagoo adeegsanaya habab lagu qarinayo halka ay ka yimaadeen.