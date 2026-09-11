Xaaska mid ka mid ah dhibbanayaashii 9/11 ayaa ku eedaysay Sacuudiga inuu door ku lahaa weerarradaas

News DeskSeptember 11, 2026
1 minute read

Wax yar ka hor, intii lagu guda jiray xuska 9/11 ee New York, Terry Strada, oo ah xaaskii mid ka mid ah dadkii ku dhintay weerarrada, ayaa markii ay akhriday magaca ninkeeda kadib hadalkeeda ku soo qaadatay waxa ay ku tilmaantay doorka lagu eedeeyay ee Sacuudigu ku lahaa weerarrada.

“Sidee bay u suurtagal tahay in 25 sano ay ka soo wareegaan, haddana aan weli caddaalad loo helin doorkii Sacuudigu ku lahaa dilkaaga?” ayay tiri iyadoo taagan goobta khudbadda, taasoo dhalisay sacab xooggan oo ka yimid dadkii goobta joogay.

Waxay intaas ku dartay in dalkaasi uu “dunida ku faafiyay dhaqan xun oo dhiirrigelinaya argagixisada ka soo horjeedda Maraykanka.”

Mas’uuliyiinta Sacuudiga ayaa marar badan beeniyay inay wax lug ah ku lahaayeen weerarradii 11-kii Sebtembar. Sannadkii 2004, baaritaan uu Maraykanku sameeyay ayaa sidoo kale Sacuudiga ka fogeeyay inuu ku lug lahaa weerarrada.

Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah qoysaska dhibbanayaasha ayaa weli dalbanaya in lala xisaabtamo Sacuudiga, iyagoo gudbiyay dacwad madani ah oo ku eedaynaysa dalkaasi inuu taageeray Al-Qaacida.

News DeskSeptember 11, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Nin lagu xukumay 14 sano oo xabsi ah kadib markii uu isku dayay inuu kufsado gabardh lix jir ah

September 11, 2026

Madaxweynaha Iiraan oo war weyn ka sheegay shirka BRICS

September 11, 2026

Maraykanka oo ka digaya in khatarta Al-Shabaab ay ka gudubto Soomaaliya

September 11, 2026

Dagaal u dhaxeeya labo beelood oo ka dhacay degmada Badhan

September 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker