Nin lagu xukumay 14 sano oo xabsi ah kadib markii uu isku dayay inuu kufsado gabardh lix jir ah
Maxkamadda gaarka ah ee ka shaqaysa kiisaska kufsiga ee magaalada Lahore, caasimadda gobolka Punjab, ayaa eedaysanaha ku xukuntay 14 sano oo xabsi ah iyo ganaax dhan 50,000 oo rupees Pakistan ah, kadib markii lagu helay inuu isku dayay inuu kufsado gabar lix jir ah.
Go’aanka waxaa soo saaray maxkamadda uu guddoominayay Garsoore la yiraahdo Zafaryab Chadhar.
Kiiska ayaa ka dhan ah eedaysanaha oo lagu magacaabo Asghar, waxaana dacwadda lagu diiwaangeliyey 24-kii Maarso 2025 saldhigga booliska South Cantt ee Lahore, kadib markii uu cabasho gudbiyey aabbaha gabadha.
Sida lagu sheegay warbixinta booliska (FIR), aabbuhu wuxuu sheegay in markii uu guriga yimid fiidnimadii 23-kii Maarso, gabadhiisa lix jirka ah ay u sheegtay in nin deriskooda oo lagu magacaabo Asghar uu gurigiisa u kaxeystay, halkaasna uu isku dayay inuu kufsado.
Hase yeeshee, markii gabadhu qaylisay, eedaysanuhu wuxuu uga tagay gurigiisa, kadibna wuu baxsaday.
Boolisku waxay kiiska ku soo oogeen eedda ku xusan Qodobka 377B ee Xeerka Ciqaabta Pakistan, kaas oo ka hadlayo tacaddiyada galmada ee carruurta ka yar 18 sano.
Dambigan waa mid aan dammaanad lagu sii dayn karin, waxaana ciqaabtiisu ka bilaabataa 14 sano oo xabsi ah, halka ugu badnaan ay gaari karto 20 sano.
Boolisku waxay kiiska u gudbiyeen maxkamadda gaarka ah ee ka shaqaysa kiisaska kufsiga, halkaas oo eedaysanaha si rasmi ah loogu soo oogay dacwad 7-dii Luulyo 2025.
Eedaysanuhu wuu beeniyey inuu dambiga galay, waxaana kadib bilaabmay dhageysiga dacwadda.