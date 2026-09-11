Madaxweynaha Iiraan oo war weyn ka sheegay shirka BRICS
Khudbaddii uu ka jeediyay shir-madaxeedka BRICS, Madaxweyne Mas’uud Pezeshkian ayaa ku baaqay in la xoojiyo iskaashiga dalalka xubnaha ka ah ururkan dhaqaale, gaar ahaan dhinacyada bangiyada iyo lacagaha.
Isagoo tixraacaya cunaqabateynta Maraykanka, ayuu yiri: “Isticmaalka sii kordhaya ee aaladaha dhaqaale si cadaadis dhaqaale loo saaro dalalka ayaa khatar geliyay ganacsiga sharciga ah ee dalalka kale.”
Madaxweynaha Iran ayaa sidoo kale yiri: “Nidaamka maaliyadeed ee caalamka ee hadda jira wuxuu nugul yahay, sababtoo ah wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay tiro yar oo lacago ah. Bangiga BRICS wuxuu noqon karaa matoorka lacagaha ee dalalka xubnaha ka ah.”
Sida uu sheegay Pezeshkian, “Awoodda BRICS waxay si cad u muuqan doontaa marka iskaashigu uga gudbo heerka suurtagalnimada oo uu noqdo iskaashi dhab ah oo la fuliyo.”
Wuxuu sidoo kale yiri: “Iran waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso xubnaha BRICS si loo dhiso dhaqaale furan oo ka caddaalad badan… Iyadoo leh goob juqraafiyeed oo istiraatiiji ah iyo kheyraad tamareed, Iran waxay diyaar u tahay inay noqoto mid ka mid ah isku-xirayaasha muhiimka ah ee nidaamka dhaqaale ee BRICS.”
Iyadoo cunaqabateyntu sii ballaaranayso iyo dagaalka dhaqaale ee Maraykanku uu sii socdo, mas’uuliyiinta Iran waxay doonayaan inay ballaariyaan xiriirkooda ay la leeyihiin quwadaha waaweyn sida Shiinaha iyo Ruushka, si ay uga fogaadaan nidaamka maaliyadeed ee ku saleysan dollarka.
Qayb kale oo ka mid ah khudbaddiisa uu ka jeediyay shir-madaxeedka BRICS ee New Delhi, Madaxweynaha Iran wuxuu yiri: “BRICS waa inuu abuuraa jawi uusan waddan keli ahi awood ugu yeelan inuu carqaladeeyo ganacsiga sharciga ah ee dalalka kale isagoo keligiis maamulaya ama awood ku yeelanaya aalad maaliyadeed ama tiknoolajiyad.”