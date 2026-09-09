Pakistan oo digtay kooxda Xuutiyiinta
Pakistan ayaa sheegtay inaysan jirin wax “madmadow ah” oo ku saabsan weerar lagu qaado mid ka mid ah saddexda xubnood ee dhowaan la sameeyay “Isbahaysiga Difaaca Makkah”, isla markaana weerarka noocaas ah loo aqoonsan doono inuu yahay weerar lagu qaaday dhammaan saddexda xubnood.
Wasiirka Difaaca Pakistan ayaa sidoo kale ka digay in heshiisku dhaqan geli karo kadib weerarradii Xuutiyiintu ku qaadeen Sacuudiga.
Hadallada Khawaja Asif ayaa yimid saacado kadib markii ciidamada Xuutiyiinta Yemen ee xulafada la ah Iran ay duqeymo isdaba joog ah oo gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ku qaadeen Sacuudiga.
Weerarradu waxay bartilmaameedsadeen magaalooyin iyo kaabayaal dhaqaale iyo tamareed, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 73 qof oo rayid ah.
Wasiirka Difaaca Pakistan ayaa sheegay in gardarro kasta oo ka dhan ah mid ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah heshiiska, ama in colaadda Yemen ay ku faafto Sacuudiga, ay saameyn doonto qodobbada difaaca wadajirka ah ee heshiiskii dhowaan ay Pakistan, Sacuudiga iyo Turkigu ku kala saxiixdeen Makkah.
Wuxuu muujiyay rajada ah in xiisaddu hoos u dhici doonto, balse wuxuu Xuutiyiinta uga digay inay colaadda Yemen ku fidiyaan meel ka baxsan xuduudaha dalka.