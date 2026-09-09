Ku dhowaad 600 oo qof oo reer Burundi ah oo lagu xannibay xadka Kenya iyo Tanzania
Qiyaastii 600 oo qof oo reer Burundi ah oo Kenya ka baxay ayaa lagu xannibay xadka Isebania ee Kenya iyo Tanzania, kuwaas oo aan heysan baasaboorro ama dukumentiyo safar oo sax ah.
Alexis Ntinanirwa, oo ah madaxa ururka dadka reer Burundi ee ku nool Kenya, ayaa BBC Gahuza u sheegay, in dadkaasi ay ku safrayeen gaadiid kala duwan, balse saraakiisha socdaalka ay u diideen inay ka gudbaan xadka dhinaca Sirari ee Tanzania.
Wuxuu sheegay in Safaaradda Burundi ee Kenya ay xaaladda la socoto, isla markaana ay wadahadallo kula jirto dowladaha Kenya iyo Tanzania, si reer Burundi loogu oggolaado inay safarkooda sii wataan iyaga oo aan qasab ku noqon inay Nairobi dib ugu soo laabtaan si ay u soo qaataan dukumentiyada safarka.
Waxaa uu sheegay in dadkaas ay hadda ku sugan yihiin garoon kubbadda cagta oo ku yaalla xadka, iyagoo sugaya go’aan.
Mr. Ntinanirwa wuxuu sheegay in ururkooda, oo kaashanaya Safaaradda Burundi ee Kenya, uu sidoo kale wadahadallo kula jiro Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM), Laanqayrta Cas iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR), si loo siiyo gargaar degdeg ah oo ay ka mid yihiin cunto iyo hoy.
Wuxuu intaas ku daray in helitaanka gaadiid lagu qaado dadkan reer Burundi ee doonaya inay dalkooda ku laabtaan ay yahay caqabad kale oo hadda wax laga qabanayo.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo boqolaal reer Burundi ah ay maalmo badan isugu soo ururayeen Safaaradda Burundi ee magaalada Nairobi, iyagoo raadinaya dukumentiyo safar si ay dalkooda ugu laabtaan.
Waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan hadalladii Madaxweynaha Kenya, William Ruto, ee ku saabsanaa ganacsatada yaryar ee ajaanibta ah.
Dowladda Kenya waxay ajaanibta siisay 90 maalmood si ay u dhammaystiraan habraacyada looga baahan yahay inay dalka ugu noolaadaan, uga shaqeeyaan ama ganacsi uga sameeyaan. Waxay sidoo kale sheegtay inaan qof ama koox loo oggolaan doonin inay cabsi geliyaan, dhibaateeyaan ama ka hor istaagaan ajaanibta inay sii wataan hawlahooda.