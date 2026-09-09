13 qof oo lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah
Ugu yaraan 13 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay, halka 22 kalena lagu dhaawacay weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Umm Rawaba ee gobolka Waqooyiga Kordofan ee dalka Suudaan.
Shabakadda Dhakhaatiirta Suudaan ayaa weerarka ku tilmaantay “xasuuq cusub”, waxayna cambaaraysay RSF, oo ay ku eedaysay inay ka dambaysay weerarka.
Wararka laga helayo deegaanka ayaa sheegaya in RSF ay bartilmaameedsatay suuq yar iyo guryo ay dadku deggan yihiin oo ku dhow maxkamadda deegaanka, halkaas oo dadku isugu yimaadeen si ay u dhammaystiraan hawlo sharci iyo maamul.
Weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ka mid ah weerarrada sii kordhaya ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay fuliyaan RSF iyo ciidamada Suudaan, kuwaas oo dagaallamayay tan iyo Abriil 2023-kii.
Kooxda qareenada ayaa cambaaraysay weerarka, iyadoo sheegtay in weerarrada lagu qaado xarumaha maxkamadaha ay khatar gelinayaan shaqaalaha maxkamadaha, qareennada iyo dadka rayidka ah ee u baahan adeegyada sharciga.
Waxay sheegtay in lix qareen lagu dhaawacay weerarka.
Kooxda RSF weli kama aysan hadlin eedeymahaas.
Umm Rawaba waxay ku taallaa deegaan ay gacanta ku hayaan ciidamada Suudaan, waxayna ku taallaa waddo isku xirta bartamaha iyo galbeedka Suudaan. Gobolka Waqooyiga Kordofan ayaa waxaa ka sii kordhaya weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sababo la xiriira dagaallada u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo RSF.
Hawlgalka Qaramada Midoobay ee baaritaanka xaqiiqooyinka ayaa toddobaadkii hore sheegay in in ka badan 1,000 qof lagu dilay weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn shantii bilood ee ugu horreeyay sanadkan, iyadoo labada dhinacba lagu eedeeyay xadgudubyo culus oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah marka ay adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.