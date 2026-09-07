Soomaalida oo ka mid noqotay kooxaha ugu badan ee doonyaha yaryar ku taga Britain
Tirada muwaadiniinta Soomaalida ee lagu diiwaangeliyey inay doonyo yaryar kaga gudbeen kanaalka Ingiriiska ayaa si weyn u korortay, iyadoo Soomaalidu ay ka mid noqdeen jinsiyadaha ugu badan ee lagu arkay dadka sidaas ku galay dalka.
Tirakoobkii ugu dambeeyey ee dowladda Britain, ayaa muujinaya in Eritreans ay ahaayeen kooxda ugu badan, iyagoo ka noqday 18% dadka doonyaha yaryar ku taga wadankaasi. Sudanese iyo Afghans ayaa midkiiba ahaa 13%, halka Soomaalidu ay ahaayeen 12%.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in xogtaasi khuseyso dadka lagu qabtay ama lagu diiwaangeliyey inay doonyo yaryar kaga soo gudbeen kanaalka, ayna ka tarjumayn dhammaan noocyada socdaalka sharci-darrada ah ee dalka.
Xogtu waxay muujinaysaa in 3,901 muwaadin Soomaali ah ay doonyo yaryar ku gaareen Britain muddadii u dhaxeeysay June 2025 ilaa June 2026, taas oo ah koror 76% ah marka loo eego sannadkii ka horreeyey.
Isla muddadaas, tirada Eritreans-ka ayaa gaartay 5,875, halka dadka kasoo jeeda Suudaan ay ahaayeen 4,191.
Mas’uuliyiinta Britain ayaa sheegay in dad badan oo isku dayaya inay kanaalka ka gudbaan ay marka hore soo maraan dalal ka tirsan Yurub, ka hor inta aysan gaarin xeebaha Faransiiska, halkaas oo shabakado dadka tahriibiya ay u abaabulaan isku dayga ay ku gaaraan Britain.
Arrinta tahriibka doonyaha yaryar ayaa noqotay mid si weyn uga dhex taagan doodaha siyaasadeed iyo kuwa bulshada Britain, iyadoo dowladda iyo dowladaha kale ee Yurub ay wajahaan cadaadis ku aaddan yareynta socdaalka sharci-darrada ah iyo burburinta shabakadaha dadka tahriibiya.