Sababta Maraykanku Ugu Baahan Yahay Inuu U Aqoonsado Somaliland – Foreign Policy
Qormo lagu daabacay majaladda Foreign Policy ayaa ku doodaysa in Maraykanku leeyahay dano istiraatiiji ah oo ay tahay inuu tixgeliyo haddii uu ka fiirsanayo aqoonsiga Somaliland. Wargaysku wuxuu si gaar ah u tilmaamayaa goobta ay Somaliland kaga taallo Gacanka Cadmeed, dekedda Berbera iyo muhiimadda amniga Badda Cas. Sida uu qabo, Somaliland waxay Washington u noqon kartaa lamaane muhiim ah oo ka caawiya la socodka khataraha ka imanaya Yemen iyo ilaalinta isu-socodka maraakiibta.
Somaliland waxay sidoo kale leedahay nidaam siyaasadeed iyo doorashooyin ay awoodda si nabad ah ugu kala wareegaan dhinacyada siyaasadda. Doorashadii madaxtinimada ee 2024 waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), taas oo keentay in xukunka si nabad ah loogu wareejiyo mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sidoo kale qirayaa in xaaladda Somaliland ayna ka madhnayn caqabado, gaar ahaan khilaafaadka siyaasadeed iyo kuwa beeleed ee ka jira qaybo ka mid ah bariga, isagoo xusaya in arrimahaasi ay weli yihiin kuwo u baahan in si taxaddar leh loo maareeyo.
Wargaysku wuxuu sidoo kale xusayaa in Somaliland ay doonayso xidhiidh dhow oo ay la yeelato Maraykanka, isla markaana ay danaynayso iskaashi dhinacyada amniga, maalgashiga iyo macdanta. Waxa kale oo uu tilmaamayaa xidhiidhka Somaliland la leedahay Israa’iil, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta, iyo rabitaankeeda ku aaddan inay ku biirto heshiisyada Abraham Accords. “Arrimahaasi waxay Somaliland siinayaan fursad ay ku noqoto lamaane cusub oo Washington kula shaqeeya gobolka.”
Doodda Foreign Policy waxay intaas ku dartay in Geeska Afrika uu noqday goob ay ku kulmaan dano badan oo ka imanaya Bariga Dhexe iyo quwadaha kale ee caalamka. Turkiga, Masar, Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Israa’iil dhammaantood waxay dano siyaasadeed, dhaqaale ama amni ku leeyihiin gobolka. Sida wargaysku qabo, juqraafiyadda Somaliland iyo dekedda Berbera waxay siin karaan Maraykanka fursad uu ku xoojiyo joogitaankiisa istiraatiijiga ah ee gobolka, gaar ahaan xilli amniga Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed uu muhiimad gaar ah yeeshay.
Dhanka kale, aqoonsiga Somaliland wuxuu Washington u horseedi karaa caqabado diblomaasiyadeed. Turkiga, Masar iyo Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka xidhiidhka dhow la leh Maraykanka ee taageera midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Wargaysku wuxuu ku doodayaa in danaha Maraykanka ee la xidhiidha Iran, Xuutiyiinta, Badda Cas iyo xorriyadda maraakiibta ay mararka qaar ka miisaan cuslaan karaan walaacyada xulafadaas.
Warbixintu waxay sidoo kale ka digaysa in xidhiidhka Maraykanka iyo Somaliland aan lagu soo koobin oo keliya saldhigyo militari ama dano amni. Sida uu xusayo, qaar ka mid ah dadka Somaliland waxay doorbidayaan xidhiidh ballaadhan oo ku dhisan ganacsi, maalgashi iyo iskaashi siyaasadeed. Aragtidan waxay muujinaysaa in haddii Washington ay xidhiidhka Hargeysa sii xoojiso, ay jiri karto fursad lagu dhiso iskaashi ka ballaadhan arrimaha militariga oo keliya.
Ugu dambayn, Foreign Policy waxay soo bandhigtay dood ah in Maraykanku ka faa’iidi karo xidhiidhka iyo aqoonsi uu la yeesho Somaliland, iyadoo la tixgelinayo goobta istiraatiijiga ah ee Somaliland, Berbera iyo xaaladda amni ee Badda Cas. Hase yeeshee, aqoonsigu wuxuu sidoo kale leeyahay khataro siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed, gaar ahaan xidhiidhka Washington la leedahay Muqdisho iyo qaar ka mid ah xulafada gobolka.