Xisbiga garabka fog ee Jarmalka oo guul weyn ka gaadhay gobolka bariga
Xisbiga AfD ee Jarmalka ayaa guul weyn ka gaaray gobolka bari ee Saxony-Anhalt, kaas oo aad uga horreeya kuwa ay xafiiltamaan ee caanka ah, sida laga soo xigtay saadaasha hore. Wali ma cadda in taasi ay ku filnaan doonto inay xukunka la wareegto laakiin xisbiga AfD wuxuu sheegay inuu ku guuleystay awood uu ku maamulo.
Xisbiga midigta fog ayaa lagu wadaa inuu ku guuleysto 44.5% codadka, isagoo ka horreeya xisbiga muxaafidka ah ee CDU oo helay 18.5%.
Xisbiga AfD ayaa natiijada ku tilmaamay “natiijo taariikhi ah” hoggaamiyaha kartida leh ee gobolka, Ulrich Siegmund, ayaa diiday in ay dowlad wada dhisaan xisbi kale.
Ma jiro xisbi midigta fog ah oo ku guuleystay xukunka dowlad ka jirta Jarmalka tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka, xukunka heer gobolna wuxuu la macno yahay awoodo ka sarreeya booliska, waxbarashada maxalliga ah iyo dhaqanka.