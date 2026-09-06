Xisbiga garabka fog ee Jarmalka oo guul weyn ka gaadhay gobolka bariga

News DeskSeptember 6, 2026
1 minute read

Xisbiga AfD ee Jarmalka ayaa guul weyn ka gaaray gobolka bari ee Saxony-Anhalt, kaas oo aad uga horreeya kuwa ay xafiiltamaan ee caanka ah, sida laga soo xigtay saadaasha hore. Wali ma cadda in taasi ay ku filnaan doonto inay xukunka la wareegto laakiin xisbiga AfD wuxuu sheegay inuu ku guuleystay awood uu ku maamulo.

Xisbiga midigta fog ayaa lagu wadaa inuu ku guuleysto 44.5% codadka, isagoo ka horreeya xisbiga muxaafidka ah ee CDU oo helay 18.5%.

Xisbiga AfD ayaa natiijada ku tilmaamay “natiijo taariikhi ah” hoggaamiyaha kartida leh ee gobolka, Ulrich Siegmund, ayaa diiday in ay dowlad wada dhisaan xisbi kale.

Ma jiro xisbi midigta fog ah oo ku guuleystay xukunka dowlad ka jirta Jarmalka tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka, xukunka heer gobolna wuxuu la macno yahay awoodo ka sarreeya booliska, waxbarashada maxalliga ah iyo dhaqanka.

News DeskSeptember 6, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Jamaica oo codsi magdhow addoonsiga ah u gudbin doontaa Boqor Charles

September 6, 2026

“Xoolaheena waxa loo keeni karaa cuntooyin dhacay ee waa in…” Wasiir-Ku-xigeenka X. Xoolaha JSL

September 6, 2026

Mareykanka ayaynu hada muranaa,oo waynu ka baxnay qolyihii Afrika, Turkiguna dal weyn maaha….

September 6, 2026

Mudanayaasha Golaha wakiilada JSL oo Ansixiyay Ajandaha kal-fadhiga 15aad ee Golahu ku shaqayn doono

September 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker