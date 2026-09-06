Wafdiga Mareykan oo gaaray Ukraine si uu i bilaabo wadahadallo ka dib kulankii Putin.
Laba ergey oo ka socda Mareykanka ayaa la filayaa inay Ukraine ku yeeshaan “wadahadallo wax-ku-ool ah” ka dib markii ay Moscow kula kulmeen Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo ka wada hadlayay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka.
Steve Witkoff iyo Jared Kushner ayaa Axaddii gaaray Kyiv, ka dib markii ay Sabtidii Putin kala hadleen “qorshayaal la taaban karo oo ku saabsan tallaabooyinka xiga,” sida ay sheegtay Aqalka Cad.
Weli si cad looma oga waxa ay yihiin qorshayaashu, balse waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo toddobaadyada soo socda iyadoo ay sii xoogeysanayaan dadaallada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine.
Tani waxay noqon doontaa safarkii ugu horreeyay ee ay ergooyinka sare ee Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku tagaan Kyiv si ay u galaan wadahadallo. Putin iyo Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku heshiiyay xabbad-joojin saddex maalmood ah oo ka dhaqan-galeysa magaalo-madaxyada labada dal.
Wadahadalladii Sabtidii ka dhacay Moscow ayaa qaatay saddex saacadood, waxaana si gaar ah loogu qabtay xarunta rasmiga ah ee uu degan yahay Putin.
La-taliyaha Putin, Yuri Ushakov, ayaa sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo “aad u wax-ku-ool ah oo daacadnimo ku dhisan,” isagoo xusay in sidoo kale laga wada hadlay arrimo dhaqaale iyo mashaariic faa’iido u yeelan kara Ruushka iyo Mareykanka.
Zelensky ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisuba ay “diyaar u yihiin wadahadallo” ayna doonayaan inay “u dhawaadaan dhammaadka dagaalka”.
Wadahadalladan ayaa ku soo beegmay xilli Ruushka iyo Ukraine ay kordhiyeen duqeymaha dhanka hawada ah bilihii ugu dambeeyay.