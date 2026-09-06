Wafdiga Mareykan oo gaaray Ukraine si uu i bilaabo wadahadallo ka dib kulankii Putin.

News DeskSeptember 6, 2026
1 minute read

Laba ergey oo ka socda Mareykanka ayaa la filayaa inay Ukraine ku yeeshaan “wadahadallo wax-ku-ool ah” ka dib markii ay Moscow kula kulmeen Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo ka wada hadlayay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka.

Steve Witkoff iyo Jared Kushner ayaa Axaddii gaaray Kyiv, ka dib markii ay Sabtidii Putin kala hadleen “qorshayaal la taaban karo oo ku saabsan tallaabooyinka xiga,” sida ay sheegtay Aqalka Cad.

Weli si cad looma oga waxa ay yihiin qorshayaashu, balse waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo toddobaadyada soo socda iyadoo ay sii xoogeysanayaan dadaallada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine.

Tani waxay noqon doontaa safarkii ugu horreeyay ee ay ergooyinka sare ee Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku tagaan Kyiv si ay u galaan wadahadallo. Putin iyo Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku heshiiyay xabbad-joojin saddex maalmood ah oo ka dhaqan-galeysa magaalo-madaxyada labada dal.

Wadahadalladii Sabtidii ka dhacay Moscow ayaa qaatay saddex saacadood, waxaana si gaar ah loogu qabtay xarunta rasmiga ah ee uu degan yahay Putin.

La-taliyaha Putin, Yuri Ushakov, ayaa sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo “aad u wax-ku-ool ah oo daacadnimo ku dhisan,” isagoo xusay in sidoo kale laga wada hadlay arrimo dhaqaale iyo mashaariic faa’iido u yeelan kara Ruushka iyo Mareykanka.

Zelensky ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisuba ay “diyaar u yihiin wadahadallo” ayna doonayaan inay “u dhawaadaan dhammaadka dagaalka”.

Wadahadalladan ayaa ku soo beegmay xilli Ruushka iyo Ukraine ay kordhiyeen duqeymaha dhanka hawada ah bilihii ugu dambeeyay.

News DeskSeptember 6, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xisbiga garabka fog ee Jarmalka oo guul weyn ka gaadhay gobolka bariga

September 6, 2026

Jamaica oo codsi magdhow addoonsiga ah u gudbin doontaa Boqor Charles

September 6, 2026

“Xoolaheena waxa loo keeni karaa cuntooyin dhacay ee waa in…” Wasiir-Ku-xigeenka X. Xoolaha JSL

September 6, 2026

Mareykanka ayaynu hada muranaa,oo waynu ka baxnay qolyihii Afrika, Turkiguna dal weyn maaha….

September 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker