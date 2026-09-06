Jamaica oo codsi magdhow addoonsiga ah u gudbin doontaa Boqor Charles
Wasiirka dhaqanka ee dalka Jamaica Olivia Grange ayaa sheegtay in dowladda Jamaica ay dacwad u gudbin doonto Boqor Charles oo ku saabsan magdhowga addoonsiga Isniinta.
Waxay weydiisan doontaa Boqorka, oo ah madaxa dawladda Jamaica, inuu saddex su’aalood u gudbiyo Guddiga Garsoorka ee Golaha Gaarka ah, maxkamadda ugu sarreysa dalka, oo ku saabsan sharci ahaanshaha addoonsiga Afrikaanka Jamaica.
Grange wuxuu sheegay inay u gogol xaarayso “heshiis muddo dheer socday oo aan la gaarin boqollaal sano oo ah xadgudubkii ugu xumaa ee ay awowayaasheen Afrikaanku la kulmeen”.
Waxay sidoo kale la kulmi doontaa mas’uuliyiinta Matxafka Ingiriiska si ay ugala hadlaan soo celinta waxyaabihii la qaaday xilligii gumeysiga.
Saddexda su’aalood ee ay dowladda Jamaica weydiisaneyso Boqorka inuu u gudbiyo Guddiga Garsoorka ee Golaha Gaarka ah (JCPC) waa: in addoonsiga Afrikaanka ee Jamaica uu sharci ahaa marka loo eego sharciga Ingiriiska, in uu jebiyey sharciga caalamiga ah, iyo in Britain ay hadda leedahay waajib sharci ah oo ay ku bixineyso magdhow.
Codsiga, oo aan ahayn dalab lacag bixin ah, si shaqsi ah looguma gudbin doono Boqorka, laakiin waxaa loo gudbin doonaa diiwaanhayaha JCPC.
Boqor Charles ma laha go’aan shaqsiyeed oo uu ku go’aansado inuu sameeyo gudbin iyo in kale.