Jubaland oo Turkiga ku eedaysay duqeyn ka dhacday Doolow
Dowlad Goboleedka Jubaland ayaa si adag u cambaaraysay duqeyn ay sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ay xalay ka fuliyeen degmada Doolow ee gobolka Gedo, iyadoo Ankara ku eedaysay inay si toos ah ugu lug yeelatay khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya.
Jubaland ayaa sheegtay in duqeyntu ay beegsatay guriga uu degganaa taliyihii hore ee Ciidanka Asluubta Soomaaliya, Mahad Cabdiraxmaan Aadan, oo loo yaqaan “Shub”, iyadoo ku dooday in sababta loo bartilmaameedsaday ay tahay kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo kala dhexeeya dowladda federaalka.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Jubaland, laba gantaal ayaa lagu weeraray guriga, iyadoo mid ka mid ah uu ku dhacay guriga guddoomiyaha degmada Doolow.
Jubaland waxay sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo afar qof oo kale oo rayid ah.
Jubaland ayaa duqeynta ku tilmaantay “dambi dagaal”, iyadoo sheegtay in magaalada Doolow ay muddo ka badan toban sano ahayd meel ka caagan falalka amni-darrada ah.
Waxay ku baaqday in lala xisaabtamo madaxweynaha dowladda federaalka, Xasan Sheekh Maxamuud, oo ay ku tilmaantay “madaxweyne waqtigiisu dhammaaday”, iyo dowladda Turkiga oo ay sheegtay inay leedahay diyaaraddii weerarka fulisay.
Jubaland waxay sidoo kale ku eedaysay Ankara inay awooddeeda milatari u adeegsanayso dhinac ka mid ah dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya.
Jubaland waxay Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, IGAD, Mareykanka iyo Midowga Yurub ugu baaqday inay si gaar ah u eegaan waxa ay ku tilmaantay “falalka aan caadiga ahayn ee Turkigu qaybta ka yahay” gudaha Soomaaliya.
Jubaland waxay sidoo kale Qaramada Midoobay ka dalbatay inay dib u eegto go’aankii Soomaaliya looga qaaday cunaqabateynta hubka, iyadoo ku doodday in hubka loo baahan yahay in lagu aamini karo dowlad mas’uul ah iyo hay’adaha loo igmaday isticmaalka.
Jubaland waxay sheegtay in tallaabooyinka Ankara ay dhaawici karaan doorkeeda mustaqbalka ee dhexdhexaadinta iyo xal u raadinta khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya.
Waxay ku doodday in haddii Turkigu si buuxda ula safato dhinac gaar ah, ay adkaan doonto in loo arko dhexdhexaadiye ama qayb ka mid ah dadaallada lagu heshiisiinayo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya.