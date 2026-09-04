Fahad Yaasiin oo ka hadlay dhacdadii Doolow, kana digay saamaynteeda

News DeskSeptember 4, 2026
1 minute read

Fahad Yaasiin, oo horey u soo noqday agaasimaha hay’adda NISA, ayaa ka hadlay dhacdadii ka dhacday degmada Doolow ee gobolka Gedo, isaga oo sheegay in weerarka loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn uu yeelan karo saameyn ballaaran oo aan ku koobnaan doonin Soomaaliya.

Fahad Yaasiin ayaa dhacdada Doolow barbar dhigay qaraxii sanadkii 2006 lala beegsaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed, isaga oo sheegay in labada dhacdo ay yeelan karaan saamayn siyaasadeed iyo mid amni oo muddo dheer sii jirta.

“Gaarigii qaraxa ahaa ee lala beegsaday Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaa ka dhashay isbeddallo saamayn weyn ku yeeshay dalka 20-kii sano ee la soo dhaafay,” ayuu yiri Fahad Yaasiin.

Isaga oo ka hadlayay weerarka Doolow ayuu intaa ku daray: “Diyaaradda Drone-ka ah ee lagu weeraray guriga Taliye Mahad Cabdiraxmaan ee Doolow, waxaa ka dhalan doonta saamayn halis ah oo dalka iyo waddamada deriska ah ku sii faafi karta.”

Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale si toos ah u dhaliilay dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isaga oo ku eedeeyay inay dhaaftay xuduudihii uu sheegay inay ilaalin lahaayeen nidaamka amniga qaranka.

“Nidaamka Xasan Sheekh xuduud kasta wuu dhaafay, waxaana khasab ah in dib loogu laabto hannaanka amniga qaranka oo idil,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Hadallada Fahad Yaasiin ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan wax lug ah ku lahayn dhacdadii Doolow, isla markaana ay magacaabi doonto guddi xaqiiqo-raadin ah oo baaritaan ku sameeya sababta qaraxyada, ujeeddadii laga lahaa iyo cidda ka dambaysay.

Dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in xogaha horudhaca ah ee hay’adaha amnigu ay muujinayaan in qaraxyadu ay ka dhasheen walxo qarxa oo lagu diyaarinayay guriga.

News DeskSeptember 4, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Masar oo dadaal cusub ugu jirta sii-daynta 8 badmaax oo Masri ah oo lagu haysto meel u dhow xeebaha Soomaaliya

September 4, 2026

“Madaxweyne Badhasaabkii ugu mudnaa iyo ku-xigeenkiisii ayaa maanta Burco u xushey”

September 4, 2026

Guddoomiyaha Gobolka Daadmadheedh ayaa magaalada Oodweyne ka daahfuray Tababarka waxbarasha asaasiga

September 4, 2026

Labo qof oo sagaal maalmood kadib laga soo badbaadiyey daadadkii xoogga badnaa ee Nepal

September 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker