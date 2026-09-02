Nuxurka Qodobada lagaga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland
Fadhigii 74-aad ee Shirka Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu Shir-guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), oo uu wehelinayo Madaxweyne ku-xigeenka JSL, Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa maanta ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland.
Qodobbada ugu muhiimsan ee lagaga wada hadlay Fadhiga 74-aad ee Shirka Golaha Wasiirrada JSL waxa ka mid ahaa:
1. 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 𝐞𝐞 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚:
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka JSL, Mudane Cabdalle Maxamed Carab, ayaa Golaha Wasiirrada uga xog-warramay xaaladda amniga iyo xasilloonida dalka, isaga oo adkeeyey in amniga Qaranku uu yahay Tiirka koowaad ee xasilloonida iyo horumarka Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana ay Xukuumaddu si joogto ah u xoojinayso feejignaanta iyo wada-shaqaynta ka dhaxaysa Hay’adaha Amniga Qaranka.
Wasiirku waxa uu Golaha u xaqiijiyey in guud ahaan ammaanka dalku uu wanaagsan yahay, Hay’adaha Amniguna ay si buuxda ugu diyaarsan yihiin ilaalinta qarannimada, nabadda iyo kala dambaynta dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
2. 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Wasiiru-Dawlaha Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha JSL, Mudane Ismaaciil Mawliid Cabdilaahi ayaa Golaha Wasiirrada uga xog-warramay xaaladda guud ee Dhaqaalaha Dalka, isaga oo sheegay in Wasaaraddu ay dedaal badan gelisay dib-u-habaynta iyo casriyeynta Nidaamka Maamulka Maaliyadda Qaranka.
Wasiirku waxa uu sheegay in Wasaaraddu ay hirgelisay nidaam cusub oo electronic ah oo lagu xoojinayo laguna casriyeynayo dhammaan Dukumentiyada leh qiimaha lacageed, sida: Liisamada, Ruqsadaha iyo Shahaadooyinka.
Wasiirku waxa uu si guud u iftiimiyey ujeeddooyinka iyo faa’iidooyinka uu nidaamkani u leeyahay Qaranka JSL.
3. 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐝𝐚𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐌𝐚𝐜𝐢𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝𝐝𝐚:
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur ayaa Golaha Wasiirrada siiyey warbixin la xidhiidha xaaladda Shidaalka iyo Maciishadda dalka, isbeddellada qiimeyaasha suuqa, sabbaynta suuqa isku-beddelka sarrifka lacagaha, kor-joogtaynta iyo hubinta kaydka shidaalka dalka.
Wasiirku waxa uu sheegay in korodhka qiimaha shidaalka iyo maciishaddu ay tahay dhacdo caalami ah oo saamaysay suuqyada dunida oo dhan, taasoo salka ku haysa xaaladaha amni ee ka jira Bariga Dhexe.
4. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐇𝐨𝐫𝐲𝐚𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐊𝐮𝐛𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐠𝐭𝐚 𝐞𝐞 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha JSL, Mudane Axmed-Yaasiin Maxamed Faarax ayaa Golaha Wasiirrada uga xog-warramay habsami-u-socodka Horyaalka Kubadda Cagta ee Gobollada Dalka, iyo qorshaha Wasaaradda ee la xidhiidha dayactirka iyo horumarinta garoommada ciyaaraha ee Gobollada.
Dhinaca kale, Wasiirku waxa uu sheegay in dhawaan dalka, gaar ahaan Hargeysa, lagu qaban doono Orodka Badh-Mahratoonka Caalamiga ah oo la filayo in ay sannadkan ka soo qayb galaan orodyahanno ka kala imanaya ilaa 11 dal.
Wasiirku waxa uu sheegay in arrintani ay Jamhuuriyadda Somaliland u horseedayso fursad muhiim ah oo lagu horumarinayo ciyaaraha fudud laguna xoojinayo xidhiidhka caalamiga ah ee dhinaca ciyaaraha.