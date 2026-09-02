Madaxwaynaha Iran iyo Putin oo ku kulmay Bishkek

News DeskSeptember 2, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa kulan la yeeshay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo ku kulmay shirka Ururka Iskaashiga Shanghai ee ka dhacay magaalada Bishkek ee caasimadda Kyrgyzstan.

Sida ay sheegtay wakaaladda wararka IRNA, kulanka waxaa lagu eegay laguna qiimeeyay “xaaladda ugu dambeysay ee xiriirka labada dal iyo xiriirka ka dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo Ruushka.”

Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa loona ballaarin lahaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada kala duwan.

Wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa iyaduna baahisay warka kulanka, balse ma aysan soo bandhigin faahfaahin ku saabsan waxyaabihii looga hadlay.

Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa shalay, isaga oo ka hadlayay doorka dhexdhexaadinta Ruushka ee u dhexeeya Iran iyo Maraykanka, kulankan ka yiri: “Madaxweyne Medvedev ayaa hubaal ahaan Mr Putin uga warrami doona waxa socda.”

News DeskSeptember 2, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Israa’iil oo gacanta ku dhigtay hoggaamiye sare oo ka tirsan Xamaas kaddib hawlgal ka dhacay Gaza

September 2, 2026

Puntland oo bulshada uga digtay saameynta roobabka Deyrta

September 2, 2026

Puntland oo tallaabo sharci ah ka qaadaysa dadka sita hubka sharci-darrada ah

September 2, 2026

Soomaaliya oo ku baaqday dadaal goboleed oo mideysan oo ka dhan ah Al-Shabaab iyo ISIS

September 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker