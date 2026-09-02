Madaxwaynaha Iran iyo Putin oo ku kulmay Bishkek
Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa kulan la yeeshay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo ku kulmay shirka Ururka Iskaashiga Shanghai ee ka dhacay magaalada Bishkek ee caasimadda Kyrgyzstan.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka IRNA, kulanka waxaa lagu eegay laguna qiimeeyay “xaaladda ugu dambeysay ee xiriirka labada dal iyo xiriirka ka dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo Ruushka.”
Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa loona ballaarin lahaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada kala duwan.
Wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa iyaduna baahisay warka kulanka, balse ma aysan soo bandhigin faahfaahin ku saabsan waxyaabihii looga hadlay.
Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa shalay, isaga oo ka hadlayay doorka dhexdhexaadinta Ruushka ee u dhexeeya Iran iyo Maraykanka, kulankan ka yiri: “Madaxweyne Medvedev ayaa hubaal ahaan Mr Putin uga warrami doona waxa socda.”