Israa’iil oo gacanta ku dhigtay hoggaamiye sare oo ka tirsan Xamaas kaddib hawlgal ka dhacay Gaza

News DeskSeptember 2, 2026
1 minute read

Israa’iil ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay hoggaamiye sare oo ka tirsan Xamaas, kaddib hawlgal gaar ah oo ay ciidamadeedu ka fuliyeen magaalada Gaza.

Wasiirka Difaaca Israa’iil, Israel Katz, ayaa sheegay in ninkan, oo lagu eedeeyay inuu madax ka yahay waaxda amniga gudaha ee Xamaas, la qabtay. Warbixinno ayaa ninka la qabtay magaciisa ku shegay Muin al-Arabid.

Hase yeeshee, Xamaas ayaa sheegtay in ciidamo gaar ah oo Israa’iil ah la ogaaday imaatinkooda intii uu socday hawlgalku, taasina ay ku qasabtay inay isaga baxaan goobta.

Kaddib, Israa’iil ayaa duqeymo xooggan oo dhanka cirka ah ka fulisay deegaanka, iyadoo saraakiisha Gaza ay sheegeen in ugu yaraan afar qof, oo ay ku jiraan laba carruur ah, lagu dilay. Dad kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarrada.

Qaar ka mid ah warbaahinta Israa’iil ayaa sheegay in hawlgalkan laga yaabo inuu fuliyay maleeshiyaad Falastiini ah oo Israa’iil ay taageerto, kuwaas oo ka hawlgala goobo ay Israel maamusho.

News DeskSeptember 2, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Madaxwaynaha Iran iyo Putin oo ku kulmay Bishkek

September 2, 2026

Puntland oo bulshada uga digtay saameynta roobabka Deyrta

September 2, 2026

Puntland oo tallaabo sharci ah ka qaadaysa dadka sita hubka sharci-darrada ah

September 2, 2026

Soomaaliya oo ku baaqday dadaal goboleed oo mideysan oo ka dhan ah Al-Shabaab iyo ISIS

September 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker