Xoghayaha Ciidanka Mareykanka oo iscasilay kadib bilooyin ay jireen xiisado iyo khilaaf
Xoghayaha Ciidanka Mareykanka, Dan Driscoll, ayaa gudbiyay iscasilaaddiisa kadib markii uu xilka hayay ku dhowaad 18 bilood.
Bixitaankiisa waxaa xaqiijisay warbaahinta CBS, oo ay bahwadaag yihiin BBC-da Mareykanka, taas oo sheegtay in arrintani timid kadib bilo ay jireen khilaafaad u dhexeeyay isaga iyo Xoghayaha Difaaca, Pete Hegseth.
Driscoll, oo ah xoghayihii Ciidanka Dhulka ee ugu da’da yaraa abid, ayaa inta badan loogu yeeraa “ninka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn” ee Madaxweyne Donald Trump.
Driscoll, oo 41 jir ah, wuxuu “si weyn ugu so shaqeeyay” horumarinta ajandaha Trump ee ah “In Ameerika Mar Kale haa ka Xoojiyo”, wuxuuna muujiyay “hoggaan heer sare ah” intii lagu jiray hawlgallada milatari, sida Aqalka Cad ku sheegay bayaan uu la wadaagay CBS.
BBC-da waxay la xiriirtay Aqalka Cad, Pentagon-ka iyo Ciidanka Dhulka si ay uga hesho faallo ku saabsan arrintan.
Driscoll waa hoggaamiyihii milatari ee ugu dambeeyay ee magac iyo xil sare lahaa ee xilka ka taga, iyadoo ay sidoo kale xilka ka tageen saraakiil kale oo dhowaan caan ahaa, oo uu ku jiro Xoghayihii Ciidanka Badda John Phelan, kaas oo si lama filaan ah u iscasilay bishii Abriil.
Kuwa kale ee xilalka ka tegay waxaa ka mid ah Taliyaha Ciidanka Dhulka Randy George, Jeneraalka Ciidanka Dhulka David Hodne iyo Sareeye Gaas, William Green.
Tan iyo markii uu yimid Pentagon-ka, Hegseth wuxuu shaqada ka eryay in ka badan 12 sarkaal oo sare oo milatari ah, oo ay ku jiraan taliyihii hawlgallada Ciidanka Badda iyo ku-xigeenkii madaxa shaqaalaha Ciidanka Cirka