“Waxaan dib ugu laaban doonnaa hirgelinta heshiiska haddii Maraykanku uu fuliyo ballanqaadyadiisa,”- Iiraan

News DeskSeptember 1, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian, ayaa sheegay in dalkiisu si degdeg ah ugu laaban doono hirgelinta heshiiska Islamabad haddii Maraykanku dib ugu laabto fulinta waajibaadkiisa ku xusan heshiiska.

Isagoo ka hadlayay shirkii Ururka Iskaashiga Shanghai, Pezeshkian wuxuu sheegay in Iran ay diyaar u tahay inay si la mid ah uga jawaabto haddii Washington ay ixtiraamto heshiiska.

Dhanka kale, militariga Iran ayaa mar kale uga digay dalalka gobolka in ay weerari doonaan dal kasta oo dhulkiisa loo adeegsado in Iran lagu weeraro.

Wararka ayaa sidoo kale sheegay in markab shidaal oo siday saliid cayriin lagu weeraray marin-biyoodka Hormuz, halka Xoghayaha Difaaca Maraykanka Daniel Driscoll uu iscasilay kaddib khilaaf kala dhaxeeyay Xoghayaha Difaaca Pete Hegseth.

News DeskSeptember 1, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xoghayaha Ciidanka Mareykanka oo iscasilay kadib bilooyin ay jireen xiisado iyo khilaaf

September 1, 2026

Hadal ay jeedisay xaaska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil oo muran dhaliyay

September 1, 2026

Israa’iil oo ku dhawaaqday in la xiray hoggaamiye ka tirsan Xamaas kadib hawlgal laga sameeyay Gaza.

September 1, 2026

Dowladda Federaalka oo madaxweynaha Puntland ku eedeysay inuu dhiirrigelinayo madax furashada burcad-badeedda

September 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker