“Waxaan dib ugu laaban doonnaa hirgelinta heshiiska haddii Maraykanku uu fuliyo ballanqaadyadiisa,”- Iiraan
Madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian, ayaa sheegay in dalkiisu si degdeg ah ugu laaban doono hirgelinta heshiiska Islamabad haddii Maraykanku dib ugu laabto fulinta waajibaadkiisa ku xusan heshiiska.
Isagoo ka hadlayay shirkii Ururka Iskaashiga Shanghai, Pezeshkian wuxuu sheegay in Iran ay diyaar u tahay inay si la mid ah uga jawaabto haddii Washington ay ixtiraamto heshiiska.
Dhanka kale, militariga Iran ayaa mar kale uga digay dalalka gobolka in ay weerari doonaan dal kasta oo dhulkiisa loo adeegsado in Iran lagu weeraro.
Wararka ayaa sidoo kale sheegay in markab shidaal oo siday saliid cayriin lagu weeraray marin-biyoodka Hormuz, halka Xoghayaha Difaaca Maraykanka Daniel Driscoll uu iscasilay kaddib khilaaf kala dhaxeeyay Xoghayaha Difaaca Pete Hegseth.