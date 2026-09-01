Israa’iil oo ku dhawaaqday in la xiray hoggaamiye ka tirsan Xamaas kadib hawlgal laga sameeyay Gaza.
Saraakiisha Gaza ayaa sheegay in howlgal ay Israa’iil taageeraysay oo lagu doonayay in lagu qabto xubin ka tirsan Xamaas uu Talaadadii fashilmay, taasoo keentay in Israa’iil ay duqeymo dhanka cirka ah ka fuliso magaalada Gaza si ay ugu fududeyso ciidamadeeda inay goobta uga baxaan.
Ugu yaraan saddex Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan laba carruur ah, ayaa lagu dilay.
Wasiirka Difaaca Israa’iil, Yisrael Katz, ayaa sheegay in la qabtay hoggaamiye sare oo ka tirsan Xamaas.
Hase yeeshee, Ismail Thawabta, oo ka tirsan Xamaas, ayaa sheegay in ciidamo gaar ah oo Israa’iili ah ay isku dayeen inay howlgal ka fuliyaan magaalada Gaza, balse la ogaaday intii uu socday.
Thawabta oo ah agaasimaha xafiiska warbaahinta ee dowladda ay Xamaas maamusho ee Gaza ayaa intaa ku daray in Israa’iil ay markii dambe qaaday duqeymo culus oo dhanka cirka ah, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Sarkaal dhinaca ammaanka ah oo Israa’iili ah ayaa sheegay in qofka la qabtay uu yahay madaxa laanta amniga gudaha ee Xamaas.
Qaar ka mid ah warbaahinta Israa’iil ayaa sheegay in howlgalka ay suuragal tahay in ay fuliyeen xubno ka tirsan maleeshiyaad ay Israa’iil taageerto, kuwaas oo ka howlgala deegaannada ay Israa’iil gacanta ku hayso.