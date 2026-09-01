Hadal ay jeedisay xaaska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil oo muran dhaliyay
Hadal ay jeedisay Sara Netanyahu, xaaska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, oo wareysi laga qaaday ayaa dhaliyay muran siyaasadeed.
Sara Netanyahu ayaa telefishinka Channel 14 ee Israa’iil ku waydiisay sida Yair Golan, oo ah jeneraal hore oo ka tirsanaa ciidamada Israa’iil isla markaana hoggaamiya Xisbiga Dimuqraadiga ee Israa’iil, uu ku ogaaday weerarkii 7-dii Oktoobar, isla markaana uu ciidamadii uu hoggaaminayay u abaabulay ka hor Benjamin Netanyahu.
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hadalladaas ku tilmaamay “aragti shirqool oo marin-habaabin ah oo xad u dhow waallida.”
Gadi Eisenkot, oo isna ah taliyihii hore ee ciidamada Israa’iil, isla markaana hoggaamiya xisbi kale oo doorashada kula tartamaya xisbiga uu hoggaamiyo Mr Netanyahu, ayaa sheegay in hadallada Sara Netanyahu ay ujeeddadoodu tahay hurinta nacaybka.
Israa’iil ayaa doorasho guud qaban doonta bisha Oktoobar ee foodda inagu soo haysa.